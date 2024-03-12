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https://sputnik-abkhazia.ru/20240312/pervaya-igra-chempionata-match-bzany-i-narta--1050425269.html
Первая игра чемпионата: матч "Бзаны" и "Нарта"
Первая игра чемпионата: матч "Бзаны" и "Нарта"
Sputnik Абхазия
Дебютный матч 31-го чемпионата Абхазии по футболу состоялся на столичном стадионе "Динамо". 12.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-12T22:13+0300
2024-03-12T22:13+0300
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Первый матч 31-го чемпионата Абхазии по футболу завершился ничьей. На стадионе "Динамо" встретились сухумский "Нарт" и кутолская "Бзана". На протяжении всего матча они показывали равную игру, создавая хорошие моменты для взятия ворот. На последней 90-й минуте игрок "Нарта" Тимур Агрба забил гол. Но "Бзана" не планировала уступать, и на 95-й минуте сумела сравнять счет и завершить встречу со счетом 1:1. В этом сезоне за титул лучшей команды Апсны Супер лиги поспорят "Гагра", "Рица", "Нарт", "Динамо", "Садз", "Афон", "Ерцаху" и "Бзана". Всего в этом году пройдет 84 матча.
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фото , мультимедиа, абхазия, футбол, чемпионат абхазии по футболу, фото
фото , мультимедиа, абхазия, футбол, чемпионат абхазии по футболу, фото

Первая игра чемпионата: матч "Бзаны" и "Нарта"

22:13 12.03.2024
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Дебютный матч 31-го чемпионата Абхазии по футболу состоялся на столичном стадионе "Динамо".
Первый матч 31-го чемпионата Абхазии по футболу завершился ничьей. На стадионе "Динамо" встретились сухумский "Нарт" и кутолская "Бзана".
На протяжении всего матча они показывали равную игру, создавая хорошие моменты для взятия ворот. На последней 90-й минуте игрок "Нарта" Тимур Агрба забил гол. Но "Бзана" не планировала уступать, и на 95-й минуте сумела сравнять счет и завершить встречу со счетом 1:1.
В этом сезоне за титул лучшей команды Апсны Супер лиги поспорят "Гагра", "Рица", "Нарт", "Динамо", "Садз", "Афон", "Ерцаху" и "Бзана". Всего в этом году пройдет 84 матча.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первая игра 31-го чемпионата Абхазии по футболу между "Бзаной" и "Нартом" состоялась в Сухуме.

Первая игра 31-го чемпионата Абхазии по футболу между &quot;Бзаной&quot; и &quot;Нартом&quot; состоялась в Сухуме. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первая игра 31-го чемпионата Абхазии по футболу между "Бзаной" и "Нартом" состоялась в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кутолская команда вернулась в чемпионат после 20-летнего перерыва.

Кутолская команда вернулась в чемпионат после 20-летнего перерыва. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кутолская команда вернулась в чемпионат после 20-летнего перерыва.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Победив в прошлом сезоне в Национальной абхазской футбольной лиге, "Бзана" вышла в Апсны Суперлигу.

Победив в прошлом сезоне в Национальной абхазской футбольной лиге, &quot;Бзана&quot; вышла в Апсны Суперлигу. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Победив в прошлом сезоне в Национальной абхазской футбольной лиге, "Бзана" вышла в Апсны Суперлигу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В дебютном матче чемпионата было много борьбы.

В дебютном матче чемпионата было много борьбы. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В дебютном матче чемпионата было много борьбы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Команды показывали равную игру на протяжении всей встречи.

Команды показывали равную игру на протяжении всей встречи. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Команды показывали равную игру на протяжении всей встречи.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист "Нарта" первым успел к мячу.

Футболист &quot;Нарта&quot; первым успел к мячу. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист "Нарта" первым успел к мячу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Опасный момент у ворот столичной команды.

Опасный момент у ворот столичной команды. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Опасный момент у ворот столичной команды.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первого гола болельщикам пришлось ждать до 90-й минуты. Счет в матче открыл "Нарт".

Первого гола болельщикам пришлось ждать до 90-й минуты. Счет в матче открыл &quot;Нарт&quot;. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первого гола болельщикам пришлось ждать до 90-й минуты. Счет в матче открыл "Нарт".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но к концу добавленного времени "Бзана" сумела сравнять счет.

Но к концу добавленного времени &quot;Бзана&quot; сумела сравнять счет. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но к концу добавленного времени "Бзана" сумела сравнять счет.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Болельщики радуются забитому голу.

Болельщики радуются забитому голу. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Болельщики радуются забитому голу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Команды в этом матче разошлись миром, игра закончилась со счетом 1:1.

Команды в этом матче разошлись миром, игра закончилась со счетом 1:1. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Команды в этом матче разошлись миром, игра закончилась со счетом 1:1.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом сезоне за титул лучшей команды Апсны Супер лиги поспорят восемь команд.

В этом сезоне за титул лучшей команды Апсны Супер лиги поспорят восемь команд. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом сезоне за титул лучшей команды Апсны Супер лиги поспорят восемь команд.

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