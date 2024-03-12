Первая игра чемпионата: матч "Бзаны" и "Нарта"

Первый матч 31-го чемпионата Абхазии по футболу завершился ничьей. На стадионе "Динамо" встретились сухумский "Нарт" и кутолская "Бзана". На протяжении всего матча они показывали равную игру, создавая хорошие моменты для взятия ворот. На последней 90-й минуте игрок "Нарта" Тимур Агрба забил гол. Но "Бзана" не планировала уступать, и на 95-й минуте сумела сравнять счет и завершить встречу со счетом 1:1. В этом сезоне за титул лучшей команды Апсны Супер лиги поспорят "Гагра", "Рица", "Нарт", "Динамо", "Садз", "Афон", "Ерцаху" и "Бзана". Всего в этом году пройдет 84 матча.
Дебютный матч 31-го чемпионата Абхазии по футболу состоялся на столичном стадионе "Динамо".
Первый матч 31-го чемпионата Абхазии по футболу завершился ничьей. На стадионе "Динамо" встретились сухумский "Нарт" и кутолская "Бзана".
На протяжении всего матча они показывали равную игру, создавая хорошие моменты для взятия ворот. На последней 90-й минуте игрок "Нарта" Тимур Агрба забил гол. Но "Бзана" не планировала уступать, и на 95-й минуте сумела сравнять счет и завершить встречу со счетом 1:1.
В этом сезоне за титул лучшей команды Апсны Супер лиги поспорят "Гагра", "Рица", "Нарт", "Динамо", "Садз", "Афон", "Ерцаху" и "Бзана". Всего в этом году пройдет 84 матча.