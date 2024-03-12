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Ваш выбор – ваше будущее: обращение Аслана Бжания к молодежи Абхазии

Ваш выбор – ваше будущее: обращение Аслана Бжания к молодежи Абхазии

Sputnik Абхазия

Президент Абхазии Аслан Бжания выступил на Форуме молодежи Абхазии, приуроченном к проведению выборов президента России. 12.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-12T18:18+0300

2024-03-12T18:18+0300

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Бжания обратился к участникам форума и подчеркнул, что они – первое за века поколение абхазов, которое "является хозяевами в своем доме". Он напомнил, что именно представители молодежи после Первой мировой войны под руководством Нестора Лакоба смогли восстановить государственность, а после распада СССР под руководством Владислава Ардзинба – преодолеть тяготы Отечественной войны. "В результате наш народ отвоевал право на свой дом, на свою родину, культуру, традиции и язык. Появилась независимая Республика Абхазия", – сказал он. Бжания отметил, что для сохранения свободы необходимо укреплять союзнические связи с Россией, в тандеме с которой можно противостоять общим угрозам и вызовам. Аслан Бжания назвал неоценимым вклад Владимира Путина в становление и развитие независимой и суверенной Абхазии и призвал россиян, живущих в республике, проголосовать на выборах президента России.Полную версию речи Аслана Бжания смотрите в видео Sputnik.

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