https://sputnik-abkhazia.ru/20240312/vybory-prezidenta-rossii-chto-nuzhno-znat---1050413586.html

Выборы президента России: что нужно знать

Выборы президента России: что нужно знать

Sputnik Абхазия

Выборы президента Российской Федерации пройдут на 30 избирательных участках в Абхазии 17 марта. 12.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-12T09:00+0300

2024-03-12T09:00+0300

2024-03-12T10:09+0300

в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Впервые в Российской Федерации состоятся трехдневные выборы главы государства. Голосование пройдет 15, 16 и 17 марта. В них могут принять участие граждане России, достигшие 18 лет на день голосования. Претенденты и избиратели ЦИК России утвердил окончательный список кандидатов в президенты в 2024 году 8 февраля. Претендентов на высший пост в государстве четыре – это действующий президент России Владимир Путин, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, кандидат от КПРФ Николай Харитонов и кандидат от партии "Новые Люди" Владислав Даванков. Проголосовать за своего кандидата смогут граждане Российской Федерации, которые на день голосования достигли 18 лет. Сделать это можно будет на избирательных участках по месту прописки, по месту нахождения через приложение "мобильный избиратель", по системе дистанционного электронного голосования, на дому по заранее оформленной заявке выездного голосования для людей, которые физически не могут посетить избирательный участок. Выборы в Абхазии Голосование на выборах президента Российской Федерации пройдет в Абхазии на 30 избирательных участках 17 марта. Подробнее ознакомиться с тем, где именно расположены избирательные участки в городах и районах республики, можно ознакомиться по ссылке ниже: Поставить галочку напротив имени своего кандидата смогут жители Абхазии, обладающие гражданством Российской Федерации, достигшие на день выборов 18-летнего возраста. Сделать это можно будет как по действующего паспорту гражданина России, так и по просроченному.

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