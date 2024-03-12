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Затулин: пропаганда о принадлежности Крыма Украине должна быть опровергнута документами
Затулин: пропаганда о принадлежности Крыма Украине должна быть опровергнута документами
Sputnik Абхазия
В Госдуму внесен законопроект о признании недействительным решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР. Инициатор законопроекта, депутат Госдумы... 12.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-12T17:46+0300
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Затулин: пропаганда о принадлежности Крыма Украине должна быть опровергнута документами
Sputnik Абхазия
Затулин: пропаганда о принадлежности Крыма Украине должна быть опровергнута документами
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Государственной Думы Константин Затулин и сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Крым Сергей Цеков внесли в Государственную Думу законопроект о признании недействительным решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР.Депутат Госдумы Затулин в интервью радио отметил, что Украина, благодаря партийному произволу в 1954 году и событиям 1991 года, фактически захватила Крым и держала его до 2014 года."Это решение принесло Крыму серьезные проблемы. Его доили, его высасывали в лучшем случае строили особняки олигархов. Но не электростанций, ни дорог, ничего другого, что позволило бы развивать Крым. Вся пропаганда о принадлежности Крыма Украине должна быть опровергнута документами в руках", – отметил Затулин.70 лет назад Хрущев передал Крым Украине. Указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР был утвержден спустя два месяца – 26 апреля 1954-го. В январе 1991 года 93% крымчан проголосовали за восстановление Крымской АССР и выход из состава УССР. Крым снова стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине.Подробности в подкасте.
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подкасты, госдума рф, крым, аудио
Затулин: пропаганда о принадлежности Крыма Украине должна быть опровергнута документами
В Госдуму внесен законопроект о признании недействительным решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР. Инициатор законопроекта, депутат Госдумы Константин Затулин в эфире радио Sputnik прокомментировал решение.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Государственной Думы Константин Затулин и сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Крым Сергей Цеков внесли в Государственную Думу законопроект о признании недействительным решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР.
Депутат Госдумы Затулин в интервью радио отметил, что Украина, благодаря партийному произволу в 1954 году и событиям 1991 года, фактически захватила Крым и держала его до 2014 года.
"Это решение принесло Крыму серьезные проблемы. Его доили, его высасывали в лучшем случае строили особняки олигархов. Но не электростанций, ни дорог, ничего другого, что позволило бы развивать Крым. Вся пропаганда о принадлежности Крыма Украине должна быть опровергнута документами в руках", – отметил Затулин.
70 лет назад Хрущев передал Крым Украине. Указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР был утвержден спустя два месяца – 26 апреля 1954-го. В январе 1991 года 93% крымчан проголосовали за восстановление Крымской АССР и выход из состава УССР. Крым снова стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине.