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Александр Анкваб встретился с делегацией ливанской абхазской диаспоры
Александр Анкваб встретился с делегацией ливанской абхазской диаспоры
Sputnik Абхазия
Во встрече участвовали председатель Госкомитета по репатриации Вадим Харазия и депутат Парламента Нарсоу Салакая. 13.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-13T17:58+0300
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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с делегацией ливанской абхазской диаспоры во главе с председателем "Черкесской ассоциации Ливана" Риадом Цыба. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина Абхазии.Они обсудили сотрудничество по гуманитарной линии, деловому сотрудничеству, а также возможности репатриации соотечественников, желающих вернуться на этническую родину. Премьер-министр отметил, что взаимодействие с диаспорой — одно из приоритетных напрвлений для республики.
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Александр Анкваб встретился с делегацией ливанской абхазской диаспоры
17:58 13.03.2024 (обновлено: 18:03 13.03.2024)
Во встрече участвовали председатель Госкомитета по репатриации Вадим Харазия и депутат Парламента Нарсоу Салакая.
СУХУМ, 13 мар – Sputnik.
Премьер-министр Александр Анкваб встретился с делегацией ливанской абхазской диаспоры во главе с председателем "Черкесской ассоциации Ливана" Риадом Цыба. Об этом сообщила
пресс-служба Кабмина Абхазии.
Они обсудили сотрудничество по гуманитарной линии, деловому сотрудничеству, а также возможности репатриации соотечественников, желающих вернуться на этническую родину.
Премьер-министр отметил, что взаимодействие с диаспорой — одно из приоритетных напрвлений для республики.
"Несмотря на то, что мы долгое время были отлучены друг от друга, не имели возможности посещать землю наших предков, мы всегда внимательно следили за процессами в Абхазии. Сейчас открылись новые возможности, и мы хотим быть полезными в развитии Отечества", – сказал Риад Цыба.