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https://sputnik-abkhazia.ru/20240313/aleksandr-ankvab-vstretilsya-s-delegatsiey-livanskoy-abkhazskoy-diaspory-1050438532.html
Александр Анкваб встретился с делегацией ливанской абхазской диаспоры
Александр Анкваб встретился с делегацией ливанской абхазской диаспоры
Sputnik Абхазия
Во встрече участвовали председатель Госкомитета по репатриации Вадим Харазия и депутат Парламента Нарсоу Салакая. 13.03.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с делегацией ливанской абхазской диаспоры во главе с председателем "Черкесской ассоциации Ливана" Риадом Цыба. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина Абхазии.Они обсудили сотрудничество по гуманитарной линии, деловому сотрудничеству, а также возможности репатриации соотечественников, желающих вернуться на этническую родину. Премьер-министр отметил, что взаимодействие с диаспорой — одно из приоритетных напрвлений для республики.
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абхазия, сухум, кабмин абхазии

Александр Анкваб встретился с делегацией ливанской абхазской диаспоры

17:58 13.03.2024 (обновлено: 18:03 13.03.2024)
© Foto / Пресс-служба Кабинета министров Абхазии Анкваб встретился с абхазской диаспорой из Ливана
Анкваб встретился с абхазской диаспорой из Ливана - Sputnik Абхазия, 1920, 13.03.2024
© Foto / Пресс-служба Кабинета министров Абхазии
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Во встрече участвовали председатель Госкомитета по репатриации Вадим Харазия и депутат Парламента Нарсоу Салакая.
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с делегацией ливанской абхазской диаспоры во главе с председателем "Черкесской ассоциации Ливана" Риадом Цыба. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина Абхазии.
Они обсудили сотрудничество по гуманитарной линии, деловому сотрудничеству, а также возможности репатриации соотечественников, желающих вернуться на этническую родину.
Премьер-министр отметил, что взаимодействие с диаспорой — одно из приоритетных напрвлений для республики.

"Несмотря на то, что мы долгое время были отлучены друг от друга, не имели возможности посещать землю наших предков, мы всегда внимательно следили за процессами в Абхазии. Сейчас открылись новые возможности, и мы хотим быть полезными в развитии Отечества", – сказал Риад Цыба.

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