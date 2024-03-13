Александр Анкваб встретился с делегацией ливанской абхазской диаспоры

"Несмотря на то, что мы долгое время были отлучены друг от друга, не имели возможности посещать землю наших предков, мы всегда внимательно следили за процессами в Абхазии. Сейчас открылись новые возможности, и мы хотим быть полезными в развитии Отечества", – сказал Риад Цыба.