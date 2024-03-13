https://sputnik-abkhazia.ru/20240313/intervyu-putina-kiselevu-pryamaya-translyatsiya-1050429592.html
Интервью Путина Киселеву: трансляция завершена
Интервью Путина Киселеву: трансляция завершена
Sputnik Абхазия
Президент России Владимир Путин дал интервью журналисту Дмитрию Кисилеву. 13.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-13T10:01+0300
2024-03-13T10:01+0300
2024-03-13T11:41+0300
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Путин ответит на все вопросы и даст оценку новым угрозам Запада.
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видео, россия, владимир путин, видео
видео, россия, владимир путин, видео
Интервью Путина Киселеву: трансляция завершена
10:01 13.03.2024 (обновлено: 11:41 13.03.2024)
Президент России Владимир Путин дал интервью журналисту Дмитрию Кисилеву.
Путин ответит на все вопросы и даст оценку новым угрозам Запада.