https://sputnik-abkhazia.ru/20240313/mikheev-namechen-raskol-zapadnykh-stran-iz-za-pomoschi-ukraine--1050430205.html
Михеев: намечен раскол западных стран из-за помощи Украине
Михеев: намечен раскол западных стран из-за помощи Украине
Sputnik Абхазия
Поставки западных вооружений, к сожалению, будут продолжаться, но до участия военнослужащих НАТО в конфликте дело вряд ли дойдет, несмотря на амбициозные... 13.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-13T13:06+0300
2024-03-13T13:06+0300
2024-03-13T13:06+0300
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Михеев: раскол на Западе из-за помощи Украине становится все больше
Sputnik Абхазия
Михеев: раскол на Западе из-за помощи Украине становится все больше
Политический эксперт напомнил об идее создания польско-литовско-украинской бригады, которая существует на самом деле, однако прямого вступления в боевые действия польских военных так и не случилось."Поляки не хотят, хотя их военные там присутствуют, но под видом то ли добровольцев, то ли еще кого-то. По крайней мере, Польша официально за все два года ни разу не признала, что они там есть, хотя они там есть и потери у них там есть", – говорит Михеев.Поляки не хотят признавать присутствие своих наемников в украинском конфликте, потому что непонятно, чем для них это кончится, отмечает эксперт.Что касается воинственных высказываний президента Франции, то, по мнению эксперта, Макрону "может, хочется новых развлечений, старые уже надоели"."Они получат развлечения по самые гланды, потому что на самом деле это достаточно опасное развлечение, и закончится оно плохо, в том числе и для Франции, в первую очередь потому что американцы молчат", – считает эксперт.Всплеск активности французов может закончиться пшиком, и для Макрона это будет неприятно, потому что он не раз уже пытался выступить новым Наполеоном, а на самом деле у Франции нет для этого возможностей, говорит Михеев.Поставки оружия на Украину, к сожалению, будут продолжаться, но уже можно говорить о намечающемся расколе среди западных стран по поводу помощи Украине в конфликте, резюмировал эксперт.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, нато, спецоперация, политика, в мире, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, нато, спецоперация, политика, в мире, аудио
Михеев: намечен раскол западных стран из-за помощи Украине
Поставки западных вооружений, к сожалению, будут продолжаться, но до участия военнослужащих НАТО в конфликте дело вряд ли дойдет, несмотря на амбициозные заявления Макрона и агрессивный настрой Польши, считает политический эксперт Сергей Михеев.
Политический эксперт напомнил об идее создания польско-литовско-украинской бригады, которая существует на самом деле, однако прямого вступления в боевые действия польских военных так и не случилось.
"Поляки не хотят, хотя их военные там присутствуют, но под видом то ли добровольцев, то ли еще кого-то. По крайней мере, Польша официально за все два года ни разу не признала, что они там есть, хотя они там есть и потери у них там есть", – говорит Михеев.
Поляки не хотят признавать присутствие своих наемников в украинском конфликте, потому что непонятно, чем для них это кончится, отмечает эксперт.
"Тем более рядом с Польшей Беларусь, и Лукашенко напрямую говорил, что если поляки открыто вступят в конфликт, то Беларуси тоже придется на это реагировать", – скахзал Михеев.
Что касается воинственных высказываний президента Франции, то, по мнению эксперта, Макрону "может, хочется новых развлечений, старые уже надоели".
"Они получат развлечения по самые гланды, потому что на самом деле это достаточно опасное развлечение, и закончится оно плохо, в том числе и для Франции, в первую очередь потому что американцы молчат", – считает эксперт.
Всплеск активности французов может закончиться пшиком, и для Макрона это будет неприятно, потому что он не раз уже пытался выступить новым Наполеоном, а на самом деле у Франции нет для этого возможностей, говорит Михеев.
Поставки оружия на Украину, к сожалению, будут продолжаться, но уже можно говорить о намечающемся расколе среди западных стран по поводу помощи Украине в конфликте, резюмировал эксперт.