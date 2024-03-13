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Путин: Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США
Путин: Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США, Москва готова работать с любым президентом, за которого проголосуют... 13.03.2024, Sputnik Абхазия
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2024-03-13T16:29+0300
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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США, Москва готова работать с любым президентом, за которого проголосуют американцы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. При этом предвыборная ситуация в США сегодня, по его словам, приобретает все более нецивилизованный характер.
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россия, владимир путин, сша
россия, владимир путин, сша
Путин: Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США
15:00 13.03.2024 (обновлено: 16:29 13.03.2024)
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США, Москва готова работать с любым президентом, за которого проголосуют американцы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.
"Мы не вмешиваемся никак ни в какие выборы. И, как я многократно говорил, будем работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ, американский избиратель", – отметил Путин.
При этом предвыборная ситуация в США сегодня, по его словам, приобретает все более нецивилизованный характер.