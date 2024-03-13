https://sputnik-abkhazia.ru/20240313/putin-rossiya-ne-vmeshivaetsya-v-khod-prezidentskikh-vyborov-v-ssha-1050435234.html

Путин: Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США

Путин: Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США, Москва готова работать с любым президентом, за которого проголосуют... 13.03.2024, Sputnik Абхазия

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россия

владимир путин

сша

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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США, Москва готова работать с любым президентом, за которого проголосуют американцы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. При этом предвыборная ситуация в США сегодня, по его словам, приобретает все более нецивилизованный характер.

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россия, владимир путин, сша