Россия обнулила все, что США вложили в систему ПРО

"Вот если посчитать, сколько стоила у них, скажем, система противоракетной обороны, известно, да, и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны – "Авангард", межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности. Ну просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили все, что они делали, все, что они вкладывали в эту систему ПРО", – отметил Путин.