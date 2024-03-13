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Россия обнулила все, что США вложили в систему ПРО
Россия обнулила все, что США вложили в систему ПРО
Sputnik Абхазия
Президент Владимир Путин дал интервью журналисту Дмитрию Киселеву. 13.03.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Созданием межконтинентальных ракет "Авангард" Россия, по сути, обнулила все вложения США в систему противоракетной обороны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.По его словам, опыт с созданием ракет "Авангард" показал, как "нужно действовать".
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россия, владимир путин, сша
россия, владимир путин, сша

Россия обнулила все, что США вложили в систему ПРО

18:57 13.03.2024 (обновлено: 19:21 13.03.2024)
© Sputnik / Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкИнтервью Владимира Путина гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
Интервью Владимира Путина гендиректору России сегодня Дмитрию Киселеву - Sputnik Абхазия, 1920, 13.03.2024
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Президент Владимир Путин дал интервью журналисту Дмитрию Киселеву.
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Созданием межконтинентальных ракет "Авангард" Россия, по сути, обнулила все вложения США в систему противоракетной обороны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

"Вот если посчитать, сколько стоила у них, скажем, система противоракетной обороны, известно, да, и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны – "Авангард", межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности. Ну просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили все, что они делали, все, что они вкладывали в эту систему ПРО", – отметил Путин.

По его словам, опыт с созданием ракет "Авангард" показал, как "нужно действовать".
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