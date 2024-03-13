https://sputnik-abkhazia.ru/20240313/takie-obstoyatelstva-lyakhovetskaya-i-khorava-ob-opasnykh-igrakh--1050431432.html

Такие обстоятельства: Ляховецкая и Хорава об "опасных" играх

Такие обстоятельства: Ляховецкая и Хорава об "опасных" играх

Sputnik Абхазия

Когда и как формируется зависимость от гаджетов у детей, в чем их опасность и что с этим делать, в эфире радио Sputnik рассказали юрист аппарата... 13.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-13T17:22+0300

2024-03-13T17:22+0300

2024-03-13T17:23+0300

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Такие обстоятельства: Ляховецкая и Хорава об «опасных» играх Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Ляховецкая и Хорава об «опасных» играх

Уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия выступила с обращением к родителям в связи с высоким уровнем угрозы вовлечения детей в "опасные" для жизни и здоровья онлайн ресурсы.С 2023 года аппарат уполномоченного по правам ребенка проводит в школах с учениками с 5-го по 11-й классы акцию "Как уберечь ребенка от опасных онлайн игр". В рамках акции проводятся тематические классные часы, руководству школ передаются памятки, в которых перечисляются явные признаки того, что ребенок нуждается в поддержке и помощи.По словам юриста аппарата Уполномоченного по правам ребенка Екатериной Ляховецкой активное вовлечение в опасные онлайн игры среди подростков было отмечено в 2022 году и, к сожалению, есть жертва, сказала она."В 2022 году и в 2023-м мы активно разъезжали по школам, и в ходе беседы со школьниками получали большое количество информации о том, что тот или иной ученик рассказывал о друге, который был вовлечен в опасные онлайн игры. Опасность онлайн игр в Абхазии действительно есть", – заключила Ляховецкая.Подробности в подкасте.

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Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, аппарат уполномоченного по правам человека рф, дети, подростки, игры, аудио