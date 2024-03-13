https://sputnik-abkhazia.ru/20240313/takie-obstoyatelstva-lyakhovetskaya-i-khorava-ob-opasnykh-igrakh--1050431432.html
Такие обстоятельства: Ляховецкая и Хорава об "опасных" играх
Такие обстоятельства: Ляховецкая и Хорава об "опасных" играх
Sputnik Абхазия
Когда и как формируется зависимость от гаджетов у детей, в чем их опасность и что с этим делать, в эфире радио Sputnik рассказали юрист аппарата... 13.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-13T17:22+0300
2024-03-13T17:22+0300
2024-03-13T17:23+0300
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игры
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Такие обстоятельства: Ляховецкая и Хорава об «опасных» играх
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Ляховецкая и Хорава об «опасных» играх
Уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия выступила с обращением к родителям в связи с высоким уровнем угрозы вовлечения детей в "опасные" для жизни и здоровья онлайн ресурсы.С 2023 года аппарат уполномоченного по правам ребенка проводит в школах с учениками с 5-го по 11-й классы акцию "Как уберечь ребенка от опасных онлайн игр". В рамках акции проводятся тематические классные часы, руководству школ передаются памятки, в которых перечисляются явные признаки того, что ребенок нуждается в поддержке и помощи.По словам юриста аппарата Уполномоченного по правам ребенка Екатериной Ляховецкой активное вовлечение в опасные онлайн игры среди подростков было отмечено в 2022 году и, к сожалению, есть жертва, сказала она."В 2022 году и в 2023-м мы активно разъезжали по школам, и в ходе беседы со школьниками получали большое количество информации о том, что тот или иной ученик рассказывал о друге, который был вовлечен в опасные онлайн игры. Опасность онлайн игр в Абхазии действительно есть", – заключила Ляховецкая.Подробности в подкасте.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, аппарат уполномоченного по правам человека рф, дети, подростки, игры, аудио
подкасты, такие обстоятельства, аппарат уполномоченного по правам человека рф, дети, подростки, игры, аудио
Такие обстоятельства: Ляховецкая и Хорава об "опасных" играх
17:22 13.03.2024 (обновлено: 17:23 13.03.2024)
Когда и как формируется зависимость от гаджетов у детей, в чем их опасность и что с этим делать, в эфире радио Sputnik рассказали юрист аппарата Уполномоченного по правам ребенка Екатерина Ляховецкая и психолог Алиса Хорава.
Уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия выступила с обращением к родителям в связи с высоким уровнем угрозы вовлечения детей в "опасные" для жизни и здоровья онлайн ресурсы.
С 2023 года аппарат уполномоченного по правам ребенка проводит в школах с учениками с 5-го по 11-й классы акцию "Как уберечь ребенка от опасных онлайн игр". В рамках акции проводятся тематические классные часы, руководству школ передаются памятки, в которых перечисляются явные признаки того, что ребенок нуждается в поддержке и помощи.
По словам юриста аппарата Уполномоченного по правам ребенка Екатериной Ляховецкой активное вовлечение в опасные онлайн игры среди подростков было отмечено в 2022 году и, к сожалению, есть жертва, сказала она.
"В 2022 году и в 2023-м мы активно разъезжали по школам, и в ходе беседы со школьниками получали большое количество информации о том, что тот или иной ученик рассказывал о друге, который был вовлечен в опасные онлайн игры. Опасность онлайн игр в Абхазии действительно есть", – заключила Ляховецкая.