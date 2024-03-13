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Турбаза: Дьяченко о современной туриндустрии
Турбаза: Дьяченко о современной туриндустрии
Sputnik Абхазия
Вице-президент "Фонда развития Крыма" Василий Дьяченко в эфире радио Sputnik рассказал о том, какой отдых предпочитают сегодня туристы, как развивается... 13.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-13T10:06+0300
2024-03-13T10:06+0300
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Турбаза: Дьяченко о современной туриндустрии
Sputnik Абхазия
Турбаза: Дьяченко о современной туриндустрии
Особенность Абхазии – природа, климатические условия и гастрономия, сказал эксперт в эфире радио. Дьяченко отметил, что для привлечения максимального потока туристов, необходимо развивать событийный туризм. Эксперт также рассказал, как открытие авиасообщения повлияет на турпоток.Подробности в подкасте.
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турбаза, подкасты, туризм, отдых в абхазии, крым, аудио
турбаза, подкасты, туризм, отдых в абхазии, крым, аудио
Турбаза: Дьяченко о современной туриндустрии
10:06 13.03.2024 (обновлено: 10:20 13.03.2024)
Вице-президент "Фонда развития Крыма" Василий Дьяченко в эфире радио Sputnik рассказал о том, какой отдых предпочитают сегодня туристы, как развивается туриндустрия в Крыму и как привлечь туриста в Абхазию.
Особенность Абхазии – природа, климатические условия и гастрономия, сказал эксперт в эфире радио. Дьяченко отметил, что для привлечения максимального потока туристов, необходимо развивать событийный туризм. Эксперт также рассказал, как открытие авиасообщения повлияет на турпоток.