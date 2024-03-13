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Турбаза: Дьяченко о современной туриндустрии

Турбаза: Дьяченко о современной туриндустрии

Sputnik Абхазия

Вице-президент "Фонда развития Крыма" Василий Дьяченко в эфире радио Sputnik рассказал о том, какой отдых предпочитают сегодня туристы, как развивается... 13.03.2024, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Дьяченко о современной туриндустрии Sputnik Абхазия Турбаза: Дьяченко о современной туриндустрии

Особенность Абхазии – природа, климатические условия и гастрономия, сказал эксперт в эфире радио. Дьяченко отметил, что для привлечения максимального потока туристов, необходимо развивать событийный туризм. Эксперт также рассказал, как открытие авиасообщения повлияет на турпоток.Подробности в подкасте.

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турбаза, подкасты, туризм, отдых в абхазии, крым, аудио