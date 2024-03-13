https://sputnik-abkhazia.ru/20240313/vladimir-putin-dal-intervyu-dmitriyu-kiselevu-1050428912.html
Владимир Путин дал интервью Дмитрию Киселеву
Владимир Путин дал интервью Дмитрию Киселеву
Sputnik Абхазия
29 февраля Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором, в том числе оценил ход спецоперации и обозначил основные задачи развития... 13.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-13T00:34+0300
2024-03-13T00:34+0300
2024-03-13T00:34+0300
россия
владимир путин
дмитрий киселев
риа новости
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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Президент Владимир Путин дал интервью Дмитрию Киселеву для канала "Россия 1" и РИА Новости."После двухчасового обращения Путина возникло много дополнительных вопросов. Да и новые угрозы с Запада тоже требуют актуальных оценок. Съемочная группа телеканала "Россия" и агентства РИА Новости уже в Кремле. Впереди — большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над "и", - сказал Киселев в видеоанонсе.Интервью выйдет в среду, 13 марта. Посмотреть его можно будет в эфире телеканала "Россия 1" и на всех ресурсах РИА Новости.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, владимир путин, дмитрий киселев, риа новости
россия, владимир путин, дмитрий киселев, риа новости
Владимир Путин дал интервью Дмитрию Киселеву
29 февраля Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором, в том числе оценил ход спецоперации и обозначил основные задачи развития страны в политической, экономической и социальной сферах.
СУХУМ, 13 мар - Sputnik.
Президент Владимир Путин дал интервью Дмитрию Киселеву для канала "Россия 1" и РИА Новости
.
"После двухчасового обращения Путина возникло много дополнительных вопросов. Да и новые угрозы с Запада тоже требуют актуальных оценок. Съемочная группа телеканала "Россия" и агентства РИА Новости уже в Кремле. Впереди — большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над "и", - сказал Киселев в видеоанонсе.
Интервью выйдет в среду, 13 марта. Посмотреть его можно будет в эфире телеканала "Россия 1" и на всех ресурсах РИА Новости.