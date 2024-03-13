https://sputnik-abkhazia.ru/20240313/vladimir-putin-dal-intervyu-dmitriyu-kiselevu-1050428912.html

Владимир Путин дал интервью Дмитрию Киселеву

Владимир Путин дал интервью Дмитрию Киселеву

Sputnik Абхазия

29 февраля Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором, в том числе оценил ход спецоперации и обозначил основные задачи развития... 13.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-13T00:34+0300

2024-03-13T00:34+0300

2024-03-13T00:34+0300

россия

владимир путин

дмитрий киселев

риа новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/1d/1050304502_0:201:2924:1846_1920x0_80_0_0_a313342ab2114cae8ffe58b1edff9330.jpg

СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Президент Владимир Путин дал интервью Дмитрию Киселеву для канала "Россия 1" и РИА Новости."После двухчасового обращения Путина возникло много дополнительных вопросов. Да и новые угрозы с Запада тоже требуют актуальных оценок. Съемочная группа телеканала "Россия" и агентства РИА Новости уже в Кремле. Впереди — большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над "и", - сказал Киселев в видеоанонсе.Интервью выйдет в среду, 13 марта. Посмотреть его можно будет в эфире телеканала "Россия 1" и на всех ресурсах РИА Новости.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, владимир путин, дмитрий киселев, риа новости