https://sputnik-abkhazia.ru/20240313/vmf-rossii-knr-i-irana-v-indiyskom-okeane-protiv-kogo-otrabatyvayutsya-manevry-1050429028.html

ВМФ России, КНР и Ирана в Индийском океане: против кого отрабатываются маневры

ВМФ России, КНР и Ирана в Индийском океане: против кого отрабатываются маневры

Sputnik Абхазия

Участие ракетных кораблей ВМФ России в международных маневрах в Индийском океане отражает растущее военно-политическое влияние Москвы на формирование системы... 13.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-13T09:00+0300

2024-03-13T09:00+0300

2024-03-13T09:00+0300

ближний восток

россия

мнение

авторы

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/04/1047307819_0:171:3031:1876_1920x0_80_0_0_8c29728c5c20e217176f74e6f1d3f388.jpg

В Оманском заливе Аравийского моря (северная часть Индийского океана) 12 марта стартовал основной этап международных учений "Морской пояс безопасности – 2024" с привлечением более 20 боевых кораблей и вертолетов трех основных участников – ВМФ России, ВМС Ирана и КНР, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Учения "Морской пояс безопасности" проводятся ежегодно с 2018-го, имеют значительный потенциал для расширения круга стран-участников и операционной зоны. Ранее сформированная Вашингтоном в Красном море западная коалиция ВМС в маневрах не участвует, нервно курит в стороне, под ударами десятков ракет и дронов йеменских хуситов.Основная цель учений "Морской пояс безопасности" – отработка системы обеспечения морской экономической деятельности. Участники, в том числе экипажи ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота России, выполняют совместное маневрирование и стрельбы по надводным и воздушным целям, обмениваются опытом противостояния терроризму и пиратству.Командующий иранскими ВМС Шахрам Ирани 7 марта заявил об одновременном развертывании в международных водах четырех флотов страны для обеспечения национальной безопасности в формате "оборонной дипломатии". Тегеран уделяет особое внимание развитию военно-морского потенциала. В состав ВМС Ирана входят четыре оперативных командования, ответственные за морскую безопасность на Каспии, в Ормузском проливе, Персидском и Оманском заливах. Руководство Ирана с 2012 года выделяет на военное строительство 5% ВВП, в том числе на реформирование ВМС, которые превосходят силы стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.Китай защищает на Ближнем Востоке свои стратегические интересы, стабильные поставки углеводородов через Индийский и Тихий океаны. Товарооборот между КНР и арабскими странами Персидского залива к 2023 году превысил 300 млрд долларов. Активные экономические и ровные дипломатические связи Китая с арабскими странами создали новые возможности для нефтедобывающих экономик региона.Приоритеты МосквыГвардейский ракетный крейсер "Варяг" проекта 1164 – флагман Тихоокеанского флота России. Предназначен для уничтожения крупных надводных кораблей и ударных группировок противника, обеспечения боевой устойчивости своих и союзных корабельных противолодочных поисково-ударных групп, решения задач коллективной ПВО соединений удаленных районах Мирового океана. Крейсер также способен самостоятельно вести борьбу с подводными лодками, поддерживать артиллерийским огнем десант, уничтожать цели на побережье.Фрегат "Маршал Шапошников" предназначен для охраны морских коммуникаций и сопровождения основных сил флота. Может действовать в составе соединений и корабельных ударных групп для обеспечения противолодочной и противовоздушной обороны в ближней зоне, на любом удалении от берега. Модернизированный фрегат способен поражать морские, воздушные и береговые цели. Универсальные пусковые установки позволяют применять крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", гиперзвуковые ракеты "Циркон". Огневая мощь "Маршала Шапошникова" позволяет успешно решать боевые задачи в любом районе планеты.Российские корабли в Оманском заливе совершенно неслучайно несут на борту крылатые ракеты "Базальт" и "Калибр" дальностью до 800 км и 2000 км соответственно. Концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива – приоритет внешней политики РФ, основа для взаимодействия со странами региона и другими заинтересованными государствами. Долгосрочная программа совместных действий по укреплению стабильности предусматривает и международные военно-морские учения с привлечением серьезных сил и средств принуждения внешнего агрессора к миру.ВМС США содержат в Персидском заливе 5-й флот с фрегатами, корветами и десантными кораблями, которые время от времени поддерживают одна или две авианосные ударные группировки. Якобы для обеспечения свободы судоходства, которая распространяется лишь на танкеры США и их союзников. Чаще других подвергаются американским "досмотрам" иранские и китайские танкеры. Пентагон самостоятельно решает – разрешить им проход по маршруту или "завернуть" назад, на основании эмбарго, наложенного на Тегеран американским Конгрессом. Присутствие кораблей ВМФ России и ВМС Китая несколько дисциплинирует "гегемона".Регион Персидского залива – обширная территория, восемь стран (Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ) с населением 140 млн человек. Здесь сосредоточены более 63% мировых запасов нефти, вокруг которых формируется международная геополитика и экономика (мировые цены на энергоносители). Отсюда – высокая востребованность международных усилий (военно-морских учений), направленных на обуздание американской "исключительности", укрепление регионального мира, безопасности и добрососедства.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240307/rossiyskaya-ekspansiya-dlya-chego-marshal-shaposhnikova-s-kalibrami-pribyl-v-katar-1050365707.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240306/ekspeditsionnyy-korpus-nato-na-ukraine-byt-ili-ne-byt-1050360192.html

ближний восток

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

ближний восток, россия, мнение, авторы, колумнисты