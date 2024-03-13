https://sputnik-abkhazia.ru/20240313/vs-rossii-unichtozhili-za-sutki-dva-vertoleta-mi-8-vozdushnykh-sil-ukrainy--1050437669.html

ВС России уничтожили за сутки два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины

ВС России уничтожили за сутки два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 мар – Sputnik. ВС России уничтожили два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины на площадке в районе населенного пункта Новопавловка в ДНР. Об этом... 13.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-13T16:43+0300

2024-03-13T16:43+0300

2024-03-13T16:58+0300

военная спецоперация рф в донбассе

спецоперация

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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. ВС России уничтожили два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины на площадке в районе населенного пункта Новопавловка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.Кроме того, российской оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией уничтожены цех по ремонту вооружения и военной техники в Харьковской области, поражены ЗРК Patriot на огневой позиции в Харьковской области, живая сила и военная техника ВСУ в 129 районах.Российская ПВО за сутки сбила 136 украинских беспилотников, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США, шесть реактивных снарядов РСЗО "Град" и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции. ️Всего с начала спецоперации уничтожено: 577 самолетов, 269 вертолетов, 15362 беспилотника, 485 зенитных ракетных комплексов, 15464 танка и других боевых бронированных машин, 1238 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8397 орудий полевой артиллерии и минометов.

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