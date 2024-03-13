Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240313/vs-rossii-unichtozhili-za-sutki-dva-vertoleta-mi-8-vozdushnykh-sil-ukrainy--1050437669.html
ВС России уничтожили за сутки два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины
ВС России уничтожили за сутки два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. ВС России уничтожили два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины на площадке в районе населенного пункта Новопавловка в ДНР. Об этом... 13.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-13T16:43+0300
2024-03-13T16:58+0300
военная спецоперация рф в донбассе
спецоперация
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/14/1049143353_0:58:3436:1991_1920x0_80_0_0_36fe7b69d6c3c2907a5f4ca6006a586b.jpg
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. ВС России уничтожили два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины на площадке в районе населенного пункта Новопавловка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.Кроме того, российской оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией уничтожены цех по ремонту вооружения и военной техники в Харьковской области, поражены ЗРК Patriot на огневой позиции в Харьковской области, живая сила и военная техника ВСУ в 129 районах.Российская ПВО за сутки сбила 136 украинских беспилотников, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США, шесть реактивных снарядов РСЗО "Град" и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции. ️Всего с начала спецоперации уничтожено: 577 самолетов, 269 вертолетов, 15362 беспилотника, 485 зенитных ракетных комплексов, 15464 танка и других боевых бронированных машин, 1238 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8397 орудий полевой артиллерии и минометов.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/14/1049143353_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_0a03e8664971ad697631091c55ce6504.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спецоперация
спецоперация

ВС России уничтожили за сутки два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины

16:43 13.03.2024 (обновлено: 16:58 13.03.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Подразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 13.03.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. ВС России уничтожили два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины на площадке в районе населенного пункта Новопавловка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.
Кроме того, российской оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией уничтожены цех по ремонту вооружения и военной техники в Харьковской области, поражены ЗРК Patriot на огневой позиции в Харьковской области, живая сила и военная техника ВСУ в 129 районах.
Российская ПВО за сутки сбила 136 украинских беспилотников, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США, шесть реактивных снарядов РСЗО "Град" и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.
️Всего с начала спецоперации уничтожено: 577 самолетов, 269 вертолетов, 15362 беспилотника, 485 зенитных ракетных комплексов, 15464 танка и других боевых бронированных машин, 1238 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8397 орудий полевой артиллерии и минометов.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0