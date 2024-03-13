https://sputnik-abkhazia.ru/20240313/zhivopisets-v-literature-so-dnya-rozhdeniya-iuy-kogoniya-proshlo-120-let--1050430675.html

Живописец в литературе: со дня рождения Иуы Когония прошло 120 лет

Живописец в литературе: со дня рождения Иуы Когония прошло 120 лет

Sputnik Абхазия

Известный абхазский поэт Иуа Когония родился 120 лет назад – 13 марта 1904 года. Как сложилась судьба автора, которому не суждено было прожить долгую жизнь, и... 13.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-13T11:04+0300

2024-03-13T11:04+0300

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Несмотря на то, что поэт прожил всего 24 года, за это время он успел создать произведения, которые навсегда останутся в истории национальной литературы. Стихотворения Когония изучают школьники и студенты, ученые посвящают его творчеству научные статьи и пишут монографии.SputnikВдохновляясь фольклоромИуа Когониа родился в 1904 году в селе Кутол Кодорского уезда. Это место сегодня по праву считается колыбелью абхазской литературы. Будущий писатель с детства интересовался устным народным творчеством – сказками, героическими сказаниями, народной поэзией, пословицами и поговорками. Впоследствии фольклорные материалы легли в основу его поэзии, в частности поэм.В истории развития национальной литературы, обращение авторов к фольклорным традициям встречается довольно часто, в особенности во время становления отечественной литературы. Эта особенность присуща и творчеству Иуы Когония – используя богатство устного народного творчества, он создал произведения, которые насыщены фольклорным материалом. Из-под пера автора вышли такие поэмы, как "Абаата Беслан", "Навей и Мзауч", "Хмыч охотник", "Ашуба Данакей и Бакук", "Мшагу Кьяч и Папба Рашит", "Сван Мырзакан" и другие.Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа отмечал, что молодой поэт воспевал абхазских народных героев, показывал их высокий идеал.Автор начал писать стихи в годы учебы в учительской семинарии, но многие из них не сохранились. Печататься он стал лишь с 1920 года в газете "Апсны". В Сухуме он создает литературные и драматические кружки. Здесь же впервые услышали голос молодого автора."Высокий, стройный, в черной блузе с высоким стоячим воротником, Иуа читал стихи, которые завораживали сердца. Когда он закончил, зал восторженно приветствовал молодого поэта, требовал читать еще. Успех был колоссальный", – таким запомнил его современник Мушни Ахашба, который в конце декабря 1924 года случайно зашел в кинотеатр "Апсны" (ныне Русский театр драмы – прим.), где и выступал перед публикой Иуа Когониа.Иуа Когония обладал даром описывать красоту природы в своих произведениях, говорит Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа."Иуа Когониа – один из первых, кто так образно мог описывать природу, человеческие переживания, личные впечатления. Если говорить образно, до его появления в абхазской литературе на земле птицы не пели, а на небе еще звезды не горели. Он сумел поднять абхазскую поэзию до уровня настоящей лирики. В его лирике субъективное начало", – отметил Ласуриа.Гора была круто поката,Травой и цветами богата.Смотрел я с высокой вершиныНа красное пламя заката.Там солнце садилось вдалиУ самого края земли.Заря уподобилась лугу,Где алые маки цвели.А дальние горы блисталиОттенками розы и стали.Тяжелые серые камниЗеленой травой обрастали.Махал я рукой косарю,Шагавшему прямо в зарю —Мол, все эти горы и долыТебе, земледелец, дарю!И птицы внезапно запели,Подобные горной капелле,Подобные гулу дождинокИ звону весенней капели."Ах, полночь,— я думал,— приди,Певцов озорных укроти,Не то мое бедное сердцеСейчас разорвется в груди!"Но милые птицы кричали —Их бережно ветви качали,И в пенье не слышалось грусти,За душу берущей печали.Я долго сидел без огня.А птицы летали, звеня.Их старые добрые песниВ горах задержали меня."Добрые песни" – перевод Юрия Левитанского.В Абхазии молодому поэту сразу предрекли большое будущее. Мушни Ахашба сравнивал его с мифическим Антеем, получавшим необоримую силу от земли. Точно так же Иуа Когониа насыщался при соприкосновении с родной Абхазией, ее культурой, фольклором.Ранняя смертьНо пророчеству многих так и не суждено было сбыться. Судьбой ему было уготовано иное. В 1925 году руководство Абхазской ССР отправляет Иуа Когониа в Москву на учебу в Государственном институте журналистики.По словам абхазского Народного поэта Абхазии Мушни Ласуриа, жизнь в Москве захватила Иуа своей стремительностью, разнообразием, огромным потоком новых сведений, идей, знакомств, поразительных впечатлений.Но в Москве молодой поэт материально нуждался. Его семья не могла ему систематически помогать, а на одну стипендию прожить было сложно.Перед самым окончанием института, в 1928 году, Иуа Когониа заболел туберкулезом легких. Врачи ему не смогли помочь. Родные увозят его на родину в надежде, что воздух и домашний уход помогут ему. Но все старания родных и врачей оказались тщетными. Поэт скончался 14 июля 1928 года, не дожив до 25 лет.

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