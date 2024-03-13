Живописец в литературе: со дня рождения Иуы Когония прошло 120 лет
11:04 13.03.2024 (обновлено: 12:51 13.03.2024)
© Foto / apsnyteka.orgПочтовая марка Иуа Когония, 1996 год
© Foto / apsnyteka.org
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Известный абхазский поэт Иуа Когония родился 120 лет назад – 13 марта 1904 года. Как сложилась судьба автора, которому не суждено было прожить долгую жизнь, и какие особенности присущи его творчеству, читайте в материале Sputnik Абхазия.
Несмотря на то, что поэт прожил всего 24 года, за это время он успел создать произведения, которые навсегда останутся в истории национальной литературы. Стихотворения Когония изучают школьники и студенты, ученые посвящают его творчеству научные статьи и пишут монографии.
Sputnik
Вдохновляясь фольклором
Иуа Когониа родился в 1904 году в селе Кутол Кодорского уезда. Это место сегодня по праву считается колыбелью абхазской литературы. Будущий писатель с детства интересовался устным народным творчеством – сказками, героическими сказаниями, народной поэзией, пословицами и поговорками. Впоследствии фольклорные материалы легли в основу его поэзии, в частности поэм.
В истории развития национальной литературы, обращение авторов к фольклорным традициям встречается довольно часто, в особенности во время становления отечественной литературы. Эта особенность присуща и творчеству Иуы Когония – используя богатство устного народного творчества, он создал произведения, которые насыщены фольклорным материалом. Из-под пера автора вышли такие поэмы, как "Абаата Беслан", "Навей и Мзауч", "Хмыч охотник", "Ашуба Данакей и Бакук", "Мшагу Кьяч и Папба Рашит", "Сван Мырзакан" и другие.
Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа отмечал, что молодой поэт воспевал абхазских народных героев, показывал их высокий идеал.
"Иуа воспевает любовь и дружбу. Например, в поэме "Навей и Мзауч" Мзауч нарушает эти извечные принципы дружбы и любви, но автор показывает, что зло не остается безнаказанным, рано или поздно его постигнет жестокая кара. В своих поэмах Когониа призывает быть верным и справедливым", – говорит Ласуриа.
Автор начал писать стихи в годы учебы в учительской семинарии, но многие из них не сохранились. Печататься он стал лишь с 1920 года в газете "Апсны". В Сухуме он создает литературные и драматические кружки. Здесь же впервые услышали голос молодого автора.
"Высокий, стройный, в черной блузе с высоким стоячим воротником, Иуа читал стихи, которые завораживали сердца. Когда он закончил, зал восторженно приветствовал молодого поэта, требовал читать еще. Успех был колоссальный", – таким запомнил его современник Мушни Ахашба, который в конце декабря 1924 года случайно зашел в кинотеатр "Апсны" (ныне Русский театр драмы – прим.), где и выступал перед публикой Иуа Когониа.
Иуа Когония обладал даром описывать красоту природы в своих произведениях, говорит Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа.
"Иуа Когониа – один из первых, кто так образно мог описывать природу, человеческие переживания, личные впечатления. Если говорить образно, до его появления в абхазской литературе на земле птицы не пели, а на небе еще звезды не горели. Он сумел поднять абхазскую поэзию до уровня настоящей лирики. В его лирике субъективное начало", – отметил Ласуриа.
Гора была круто поката,
Травой и цветами богата.
Смотрел я с высокой вершины
На красное пламя заката.
Там солнце садилось вдали
У самого края земли.
Заря уподобилась лугу,
Где алые маки цвели.
А дальние горы блистали
Оттенками розы и стали.
Тяжелые серые камни
Зеленой травой обрастали.
Махал я рукой косарю,
Шагавшему прямо в зарю —
Мол, все эти горы и долы
Тебе, земледелец, дарю!
И птицы внезапно запели,
Подобные горной капелле,
Подобные гулу дождинок
И звону весенней капели.
"Ах, полночь,— я думал,— приди,
Певцов озорных укроти,
Не то мое бедное сердце
Сейчас разорвется в груди!"
Но милые птицы кричали —
Их бережно ветви качали,
И в пенье не слышалось грусти,
За душу берущей печали.
Я долго сидел без огня.
А птицы летали, звеня.
Их старые добрые песни
В горах задержали меня.
"Добрые песни" – перевод Юрия Левитанского.
В Абхазии молодому поэту сразу предрекли большое будущее. Мушни Ахашба сравнивал его с мифическим Антеем, получавшим необоримую силу от земли. Точно так же Иуа Когониа насыщался при соприкосновении с родной Абхазией, ее культурой, фольклором.
"Я знал, что Иуа Когониа – талантливый поэт. Он виделся мифическим Антеем, сила которого была в его связи с родной землей. Тот абхазский язык, который звучал в его стихах, его образность очаровывали, свидетельствовали о большом будущем этого поэта", – вспоминал Мушни Ахашба.
Ранняя смерть
Но пророчеству многих так и не суждено было сбыться. Судьбой ему было уготовано иное. В 1925 году руководство Абхазской ССР отправляет Иуа Когониа в Москву на учебу в Государственном институте журналистики.
По словам абхазского Народного поэта Абхазии Мушни Ласуриа, жизнь в Москве захватила Иуа своей стремительностью, разнообразием, огромным потоком новых сведений, идей, знакомств, поразительных впечатлений.
Но в Москве молодой поэт материально нуждался. Его семья не могла ему систематически помогать, а на одну стипендию прожить было сложно.
"Сегодня уже четвертый день, как я нахожусь без средств на существование. Но не беда. Сердце мое не дрогнет и в таком случае. Вы не волнуйтесь за меня, я как-нибудь смогу добыть себе кусок хлеба, не затрудняя вас. Завтра со своими друзьями студентами я пойду на заработки...", – писал он домой.
Перед самым окончанием института, в 1928 году, Иуа Когониа заболел туберкулезом легких. Врачи ему не смогли помочь. Родные увозят его на родину в надежде, что воздух и домашний уход помогут ему. Но все старания родных и врачей оказались тщетными. Поэт скончался 14 июля 1928 года, не дожив до 25 лет.