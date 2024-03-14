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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240314/kak-vyrastut-zarplaty-byudzhetnikov-abkhazii-v-2024-godu--1050445779.html
Как вырастут зарплаты бюджетников Абхазии в 2024 году
Как вырастут зарплаты бюджетников Абхазии в 2024 году
Sputnik Абхазия
Парламент Абхазии принял проект закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Абхазией и Российской Федерацией о содействии... 14.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-14T21:00+0300
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Протокол предусматривает целевые значения средней заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия на 2024 год. Подробнее о том, насколько возрастут заработные платы бюджетников рассказал глава Минфина Абхазии Владимир Делба.
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абхазия, зарплаты, министерство финансов абхазии, видео
абхазия, зарплаты, министерство финансов абхазии, видео

Как вырастут зарплаты бюджетников Абхазии в 2024 году

21:00 14.03.2024
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Парламент Абхазии принял проект закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Абхазией и Российской Федерацией о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы".
Протокол предусматривает целевые значения средней заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия на 2024 год. Подробнее о том, насколько возрастут заработные платы бюджетников рассказал глава Минфина Абхазии Владимир Делба.
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