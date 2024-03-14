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Как вырастут зарплаты бюджетников Абхазии в 2024 году

Как вырастут зарплаты бюджетников Абхазии в 2024 году

Sputnik Абхазия

Парламент Абхазии принял проект закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Абхазией и Российской Федерацией о содействии... 14.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-14T21:00+0300

2024-03-14T21:00+0300

2024-03-14T21:00+0300

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министерство финансов абхазии

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Протокол предусматривает целевые значения средней заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия на 2024 год. Подробнее о том, насколько возрастут заработные платы бюджетников рассказал глава Минфина Абхазии Владимир Делба.

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