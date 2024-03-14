https://sputnik-abkhazia.ru/20240314/ombudsmen-abkhazii-otchitalas-parlamentu-o-rabote-za-2023-god-1050445438.html

Омбудсмен Абхазии отчиталась Парламенту о работе за 2023 год

Омбудсмен Абхазии отчиталась Парламенту о работе за 2023 год

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Уполномоченный по правам человека Анас Кишмария зачитала доклад о деятельности института за 2023 год в Парламенте Абхазии. ⠀ 14.03.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Уполномоченный по правам человека Анас Кишмария зачитала доклад о деятельности института за 2023 год в Парламенте Абхазии. ⠀Омбудсмен рассказала о количестве обращений граждан и запросах в правоохранительные органы за год, ️проблемах содержания заключенных, образовании очередей при перерегистрации пенсионеров, случаях задержания граждан республики при пересечении госграницы, взаимодействии с правозащитными институтами дружественных Абхазии стран и деятельности аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия на 2024 год.

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