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Омбудсмен Абхазии отчиталась Парламенту о работе за 2023 год
Омбудсмен Абхазии отчиталась Парламенту о работе за 2023 год
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Уполномоченный по правам человека Анас Кишмария зачитала доклад о деятельности института за 2023 год в Парламенте Абхазии. ⠀ 14.03.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Уполномоченный по правам человека Анас Кишмария зачитала доклад о деятельности института за 2023 год в Парламенте Абхазии. ⠀Омбудсмен рассказала о количестве обращений граждан и запросах в правоохранительные органы за год, ️проблемах содержания заключенных, образовании очередей при перерегистрации пенсионеров, случаях задержания граждан республики при пересечении госграницы, взаимодействии с правозащитными институтами дружественных Абхазии стран и деятельности аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия на 2024 год.
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Омбудсмен Абхазии отчиталась Парламенту о работе за 2023 год
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Уполномоченный по правам человека Анас Кишмария зачитала доклад о деятельности института за 2023 год в Парламенте Абхазии. ⠀
Омбудсмен рассказала о количестве обращений граждан и запросах в правоохранительные органы за год, ️проблемах содержания заключенных, образовании очередей при перерегистрации пенсионеров, случаях задержания граждан республики при пересечении госграницы, взаимодействии с правозащитными институтами дружественных Абхазии стран и деятельности аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия на 2024 год.