Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20240314/perendzhiev-o-vozmozhnosti-smeny-vlasti-na-ukraine-stavka-na-narodnyy-protest-ne-proydet-1050442259.html
Перенджиев о возможности смены власти на Украине: ставка на народный протест не пройдет
Перенджиев о возможности смены власти на Украине: ставка на народный протест не пройдет
Sputnik Абхазия
Число недовольных властью на Украине растет, они могут выйти на очередной майдан, теперь уже против нынешней власти, заявил РИА Новости первый зампред комитета... 14.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-14T15:06+0300
2024-03-14T15:06+0300
радио
подкасты
украина
в мире
майдан незалежности
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/0e/1050442375_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_a83ed3dbbe767b3f2e0413e207f14882.jpg
Перенджиев
Sputnik Абхазия
Перенджиев
Число недовольных властью на Украине растет, они могут выйти на очередной майдан, теперь уже против нынешней власти, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев. В беседе с радио Sputnik доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал возможность нового переворота на Украине.Он отметил, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный в настоящее время становится неким механизмом взаимодействия Киева и Лондона.
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/0e/1050442375_223:0:944:541_1920x0_80_0_0_b7ae370ed56abe2c4f030d53507be13a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, украина, в мире, майдан незалежности, аудио
подкасты, украина, в мире, майдан незалежности, аудио

Перенджиев о возможности смены власти на Украине: ставка на народный протест не пройдет

15:06 14.03.2024
Радио
Перенджиев
Подписаться
Число недовольных властью на Украине растет, они могут выйти на очередной майдан, теперь уже против нынешней власти, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев. В беседе с радио Sputnik доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал возможность нового переворота на Украине.
"Такой ход событий уже происходит. На Украине происходят протесты, но, чтобы это привело к смене политического режима, этого, скорее всего, не будет, потому что все продумано. Если в предыдущие майданы вкладывались деньги, у них работали спецслужбы соответствующих государств, то сейчас никакие спецслужбы не готовят никакой майдан. Ставка на какой-то эффективный народный протест, я думаю, вряд ли произойдет, потому что есть изощренная карательная система на Украине, которая просто не позволит этим протестам перерасти в какое-то серьезное движение, которое позволит угрожать действующей власти", - сказал Перенджиев.
Он отметил, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный в настоящее время становится неким механизмом взаимодействия Киева и Лондона.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0