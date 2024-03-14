Перенджиев о возможности смены власти на Украине: ставка на народный протест не пройдет
Подписаться
Число недовольных властью на Украине растет, они могут выйти на очередной майдан, теперь уже против нынешней власти, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев. В беседе с радио Sputnik доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал возможность нового переворота на Украине.
"Такой ход событий уже происходит. На Украине происходят протесты, но, чтобы это привело к смене политического режима, этого, скорее всего, не будет, потому что все продумано. Если в предыдущие майданы вкладывались деньги, у них работали спецслужбы соответствующих государств, то сейчас никакие спецслужбы не готовят никакой майдан. Ставка на какой-то эффективный народный протест, я думаю, вряд ли произойдет, потому что есть изощренная карательная система на Украине, которая просто не позволит этим протестам перерасти в какое-то серьезное движение, которое позволит угрожать действующей власти", - сказал Перенджиев.
Он отметил, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный в настоящее время становится неким механизмом взаимодействия Киева и Лондона.