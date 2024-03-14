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Перенджиев о возможности смены власти на Украине: ставка на народный протест не пройдет

Перенджиев о возможности смены власти на Украине: ставка на народный протест не пройдет

Sputnik Абхазия

Число недовольных властью на Украине растет, они могут выйти на очередной майдан, теперь уже против нынешней власти, заявил РИА Новости первый зампред комитета... 14.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-14T15:06+0300

2024-03-14T15:06+0300

2024-03-14T15:06+0300

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Перенджиев Sputnik Абхазия Перенджиев

Число недовольных властью на Украине растет, они могут выйти на очередной майдан, теперь уже против нынешней власти, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев. В беседе с радио Sputnik доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал возможность нового переворота на Украине.Он отметил, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный в настоящее время становится неким механизмом взаимодействия Киева и Лондона.

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подкасты, украина, в мире, майдан незалежности, аудио