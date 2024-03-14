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Посредник: Делба о бюджете Абхазии

Посредник: Делба о бюджете Абхазии

Sputnik Абхазия

Министр финансов республики Владимир Делба в интервью радио Sputnik рассказал о формировании главного финансового документа страны. 14.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-14T10:40+0300

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Посредник: Делба о бюджете Абхазии Sputnik Абхазия Посредник: Делба о бюджете Абхазии

По словам Делба, поступления собственных доходов Абхазии ежегодно растут. Основной вид доходов – это налоги, поступление которых возросло по отношению к прошлому году на 1,2 миллиарда рублей и составило 4,3 миллиарда рублей. "С 2020 года рост собственных доходов у нас возрос на 4,1 миллиарда рублей, это только республиканский бюджет, а государственный на 5,6 миллиарда рублей. Такие показатели позволяют нам из года в год обеспечивать новые расходные обязательства и выдерживать уже принятые действующие обязательства", – сказал министр.160 миллионов рублей будут выделены из республиканского бюджета на поддержку энергетики Абхазии в 2024 году, сообщил министр финансов. В прошлом году на развитие энергосистемы было выделено 200 миллионов рублей, но государству понадобилось изыскать еще 700 миллионов для оплаты перетока.Подробности слушайте в подкасте.

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