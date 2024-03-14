https://sputnik-abkhazia.ru/20240314/rossiyskie-podrazdeleniya-na-avdeevskom-napravlenii-otrazili-vosem-atak-shturmgrupp-vsu-1050443241.html

Российские подразделения на Авдеевском направлении отразили восемь атак штурмгрупп ВСУ

Российские подразделения на Авдеевском направлении отразили восемь атак штурмгрупп ВСУ

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. На Авдеевском направлении отражены восемь контратак штурмовых групп ВСУ, сообщило Минобороны России. 14.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-14T16:16+0300

2024-03-14T16:16+0300

2024-03-14T16:16+0300

военная спецоперация рф в донбассе

спецоперация

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. На Авдеевском направлении отражены восемь контратак штурмовых групп ВСУ, сообщило Минобороны России.Противник потерял три боевые бронемашины, в том числе БМП Bradley производства США, девять автомобилей, гаубицу Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" поразили скопления живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики.Всего с начала спецоперации уничтожено: 577 самолетов, 269 вертолетов, 15498 беспилотников, 485 зенитных ракетных комплексов, 15481 танк и другие боевые бронированные машины, 1238 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8406 орудий полевой артиллерии и минометов.

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2024

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