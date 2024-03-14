https://sputnik-abkhazia.ru/20240314/taniya-o-predstoyaschikh-vyborakh-prezidenta-rossii-bespretsedentnoe-vnimanie--1050437882.html

Тания о предстоящих выборах президента России: беспрецедентное внимание

Тания о предстоящих выборах президента России: беспрецедентное внимание

Sputnik Абхазия

Посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания в интервью радио Sputnik рассказал об особенностях проведения выборов президента России в этом году. 14.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-14T13:43+0300

2024-03-14T13:43+0300

2024-03-14T13:43+0300

радио

подкасты

абхазия

россия

в мире

президент россии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/0d/1050438034_0:0:2988:1680_1920x0_80_0_0_67675441754df1ee49159d839c7b18b5.jpg

Тания о предстоящих выборах президента России: беспрецедентное внимание Sputnik Абхазия Тания о предстоящих выборах президента России: беспрецедентное внимание

Беспрецедентное внимание будет к выборам президента России, отметил Тания. "Есть еще пара дней, но мы уже несколько месяцев наблюдаем, какая разворачивается информационная атака против действующего президента, против России в целом и против СВО. Все это делается с целью уменьшить явку избирателей. В такой геополитической обстановке, когда мир разделился на две части, когда западная часть стирает, переписывает историю как хочет, стирает традиции народов, языки, а Россия стоит на защите этих ценностей, то, на мой взгляд, мы, как граждане Абхазии и граждане России, должны поддерживать позицию Российской Федерации, чтобы интересы нашего народа были учтены на международной арене", – считает Кан Тания. Подробности слушайте в подкасте.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, россия, в мире, президент россии, аудио