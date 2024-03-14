https://sputnik-abkhazia.ru/20240314/taniya-o-predstoyaschikh-vyborakh-prezidenta-rossii-bespretsedentnoe-vnimanie--1050437882.html
Тания о предстоящих выборах президента России: беспрецедентное внимание
Тания о предстоящих выборах президента России: беспрецедентное внимание
Sputnik Абхазия
Посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания в интервью радио Sputnik рассказал об особенностях проведения выборов президента России в этом году. 14.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-14T13:43+0300
2024-03-14T13:43+0300
2024-03-14T13:43+0300
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Тания о предстоящих выборах президента России: беспрецедентное внимание
Sputnik Абхазия
Тания о предстоящих выборах президента России: беспрецедентное внимание
Беспрецедентное внимание будет к выборам президента России, отметил Тания. "Есть еще пара дней, но мы уже несколько месяцев наблюдаем, какая разворачивается информационная атака против действующего президента, против России в целом и против СВО. Все это делается с целью уменьшить явку избирателей. В такой геополитической обстановке, когда мир разделился на две части, когда западная часть стирает, переписывает историю как хочет, стирает традиции народов, языки, а Россия стоит на защите этих ценностей, то, на мой взгляд, мы, как граждане Абхазии и граждане России, должны поддерживать позицию Российской Федерации, чтобы интересы нашего народа были учтены на международной арене", – считает Кан Тания. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, россия, в мире, президент россии, аудио
подкасты, абхазия, россия, в мире, президент россии, аудио
Тания о предстоящих выборах президента России: беспрецедентное внимание
Посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания в интервью радио Sputnik рассказал об особенностях проведения выборов президента России в этом году.
Беспрецедентное внимание будет к выборам президента России, отметил Тания.
"Есть еще пара дней, но мы уже несколько месяцев наблюдаем, какая разворачивается информационная атака против действующего президента, против России в целом и против СВО. Все это делается с целью уменьшить явку избирателей. В такой геополитической обстановке, когда мир разделился на две части, когда западная часть стирает, переписывает историю как хочет, стирает традиции народов, языки, а Россия стоит на защите этих ценностей, то, на мой взгляд, мы, как граждане Абхазии и граждане России, должны поддерживать позицию Российской Федерации, чтобы интересы нашего народа были учтены на международной арене", – считает Кан Тания.
Подробности слушайте в подкасте
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