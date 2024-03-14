https://sputnik-abkhazia.ru/20240314/verkhovnyy-sud-abkhazii-oglasil-prigovor-po-delu-o-troynom-ubiystve-1050444216.html
Верховный суд Абхазии огласил приговор по делу о тройном убийстве
Верховный суд Абхазии огласил приговор по делу о тройном убийстве
Sputnik Абхазия
Дело о тройном убийстве на набережной Сухума передали в суд в апреле 2021 года. 14.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-14T17:18+0300
2024-03-14T17:18+0300
2024-03-14T17:18+0300
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дело о тройном убийстве на набережной сухума
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Верховный суд Абхазии вынес решение по делу о тройном убийстве на набережной Сухума, совершенном в 2019 году. Решением коллегии ВС Абхазии: Суд также постановил удовлетворить гражданские иски потерпевших Майи Братухиной на сумму 29 000 рублей и Отари Зарандия – 60 000 рублей. Суммы взыщут с обвиненных.Приговор может быть обжалован в Кассационную коллегию Верховного суда по уголовным делам.Стрельба на набережной Махаджиров в Сухуме у ресторана "Сан-Ремо" произошла 22 ноября 2019 года. В результате которой погибли Астамур Шамба, Алхас Авидзба и Доминика Акиртава.
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абхазия, верховный суд абхазии, дело о тройном убийстве на набережной сухума
абхазия, верховный суд абхазии, дело о тройном убийстве на набережной сухума
Верховный суд Абхазии огласил приговор по делу о тройном убийстве
Дело о тройном убийстве на набережной Сухума передали в суд в апреле 2021 года.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Верховный суд Абхазии вынес решение по делу о тройном убийстве на набережной Сухума, совершенном в 2019 году.
Решением коллегии ВС Абхазии:
Эрик Чкадуа признан виновным и осужден на 20 лет в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с уплатой штрафа в 350 тысяч рублей. Срок исчисляется с 29 мая 2020 года.
Беслан Бганба признан виновным и осужден на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 320 тысяч рублей. Срок исчисляется с 8 мая 2020 года.
Дато Ахалая признан виновным и осужден на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Срок исчисляется с 30 декабря 2019 года.
Демур Ахалая признан виновным и осужден на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Срок исчисляется с 15 декабря 2019 года.
Аслан Блабба признан виновным и осужден на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и выплатой штрафа в 30 тысяч рублей. Срок исчисляется с 3 января 2020.
Суд также постановил удовлетворить гражданские иски потерпевших Майи Братухиной на сумму 29 000 рублей и Отари Зарандия – 60 000 рублей. Суммы взыщут с обвиненных.
Приговор может быть обжалован в Кассационную коллегию Верховного суда по уголовным делам.
Стрельба на набережной Махаджиров в Сухуме у ресторана "Сан-Ремо" произошла 22 ноября 2019 года. В результате которой погибли Астамур Шамба, Алхас Авидзба и Доминика Акиртава.