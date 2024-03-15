Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240315/1050451224.html
Ритмы музыки: концерт госоркестра народных инструментов прошел в Сухуме
Ритмы музыки: концерт госоркестра народных инструментов прошел в Сухуме
Sputnik Абхазия
В Государственном оркестре народных инструментов, который был создан в 2016 году, играют выпускники и студенты Государственного училища культуры. 15.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-15T17:29+0300
2024-03-15T17:29+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/0f/1050449348_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_b599970e4a93cc20889698d0c0f0893f.jpg
Оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария выступил с отчетным концертом на сцене Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.Для зрителей прозвучали как уже полюбившиеся мелодии, так и новые композиции. Музыканты сыграли абхазские народные композиции, мелодии народов Кавказа и мира. Под аккомпанемент оркестра представители абхазской эстрады исполнили несколько песен. В коллективе, который был создан в 2016 году играют выпускники и студенты Государственного училища культуры. Руководитель оркестра - Заслуженный работник культуры Абхазии Денис Арухаа.Главная задача оркестра - сохранение народных музыкальных традиций, использование национальных инструментов и песен.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/0f/1050449348_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_a5ffbca88e44e69913664d2428c29a28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

Ритмы музыки: концерт госоркестра народных инструментов прошел в Сухуме

17:29 15.03.2024
Подписаться
В Государственном оркестре народных инструментов, который был создан в 2016 году, играют выпускники и студенты Государственного училища культуры.
Оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария выступил с отчетным концертом на сцене Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.
Для зрителей прозвучали как уже полюбившиеся мелодии, так и новые композиции. Музыканты сыграли абхазские народные композиции, мелодии народов Кавказа и мира. Под аккомпанемент оркестра представители абхазской эстрады исполнили несколько песен.
В коллективе, который был создан в 2016 году играют выпускники и студенты Государственного училища культуры. Руководитель оркестра - Заслуженный работник культуры Абхазии Денис Арухаа.
Главная задача оркестра - сохранение народных музыкальных традиций, использование национальных инструментов и песен.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Государственный оркестр народных инструментом имени Отара Хунцария выступил в Сухуме.

Государственный оркестр народных инструментом имени Отара Хунцария выступил в Сухуме. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Государственный оркестр народных инструментом имени Отара Хунцария выступил в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Отчетный концерт прошел в Государственной филармонии имени Раждена Гумба.

Отчетный концерт прошел в Государственной филармонии имени Раждена Гумба. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Отчетный концерт прошел в Государственной филармонии имени Раждена Гумба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для зрителей прозвучали как уже полюбившиеся мелодии, так и новые композиции.

Для зрителей прозвучали как уже полюбившиеся мелодии, так и новые композиции. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для зрителей прозвучали как уже полюбившиеся мелодии, так и новые композиции.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В музыкальном коллективе двадцать человек,

В музыкальном коллективе двадцать человек, - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В музыкальном коллективе двадцать человек,

© Sputnik / Томас Тхайцук

пятнадцать из них играют на народных инструментах, пятеро на эстрадных.

пятнадцать из них играют на народных инструментах, пятеро на эстрадных. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

пятнадцать из них играют на народных инструментах, пятеро на эстрадных.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Артисты исполнили абхазские народные композиции, мелодии народов Кавказа и мира.

Артисты исполнили абхазские народные композиции, мелодии народов Кавказа и мира. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Артисты исполнили абхазские народные композиции, мелодии народов Кавказа и мира.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участница оркестра играет на старинном абхазском инструменте апхьарца.

Участница оркестра играет на старинном абхазском инструменте апхьарца. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участница оркестра играет на старинном абхазском инструменте апхьарца.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Государственный оркестр народных инструментов был создан в 2016 году на базе Абхазской государственной филармонии.

Государственный оркестр народных инструментов был создан в 2016 году на базе Абхазской государственной филармонии. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Государственный оркестр народных инструментов был создан в 2016 году на базе Абхазской государственной филармонии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Коллективом руководит Заслуженный работник культуры Абхазии Денис Арухаа.

Коллективом руководит Заслуженный работник культуры Абхазии Денис Арухаа. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Коллективом руководит Заслуженный работник культуры Абхазии Денис Арухаа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В оркестре играют на таких национальных инструментах как апхьарца, апхьарца ду, ачамгур, ахымаа, ачарпын, адаул, амарзакан, акиапкиапкуа (трещотки).

В оркестре играют на таких национальных инструментах как апхьарца, апхьарца ду, ачамгур, ахымаа, ачарпын, адаул, амарзакан, акиапкиапкуа (трещотки). - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В оркестре играют на таких национальных инструментах как апхьарца, апхьарца ду, ачамгур, ахымаа, ачарпын, адаул, амарзакан, акиапкиапкуа (трещотки).

© Sputnik / Томас Тхайцук

Главная цель оркестра - сохранение и развитие национальных традиций, обычаев и фольклора.

Главная цель оркестра - сохранение и развитие национальных традиций, обычаев и фольклора. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Главная цель оркестра - сохранение и развитие национальных традиций, обычаев и фольклора.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гостями программы стали известные артисты Аляс Абухба и Джимми Шумения, а также юная вокалистка Сария Айба.

Гостями программы стали известные артисты Аляс Абухба и Джимми Шумения, а также юная вокалистка Сария Айба. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гостями программы стали известные артисты Аляс Абухба и Джимми Шумения, а также юная вокалистка Сария Айба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Оркестр носит имя Народного артиста Абхазии, композитора Отара Хунцария.

Оркестр носит имя Народного артиста Абхазии, композитора Отара Хунцария. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Оркестр носит имя Народного артиста Абхазии, композитора Отара Хунцария.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На этот концерт пришло большое количество любителей музыки.

На этот концерт пришло большое количество любителей музыки. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

На этот концерт пришло большое количество любителей музыки.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0