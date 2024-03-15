Ритмы музыки: концерт госоркестра народных инструментов прошел в Сухуме

Оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария выступил с отчетным концертом на сцене Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.Для зрителей прозвучали как уже полюбившиеся мелодии, так и новые композиции. Музыканты сыграли абхазские народные композиции, мелодии народов Кавказа и мира. Под аккомпанемент оркестра представители абхазской эстрады исполнили несколько песен. В коллективе, который был создан в 2016 году играют выпускники и студенты Государственного училища культуры. Руководитель оркестра - Заслуженный работник культуры Абхазии Денис Арухаа.Главная задача оркестра - сохранение народных музыкальных традиций, использование национальных инструментов и песен.
В Государственном оркестре народных инструментов, который был создан в 2016 году, играют выпускники и студенты Государственного училища культуры.
Оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария выступил с отчетным концертом на сцене Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.
Для зрителей прозвучали как уже полюбившиеся мелодии, так и новые композиции. Музыканты сыграли абхазские народные композиции, мелодии народов Кавказа и мира. Под аккомпанемент оркестра представители абхазской эстрады исполнили несколько песен.
В коллективе, который был создан в 2016 году играют выпускники и студенты Государственного училища культуры. Руководитель оркестра - Заслуженный работник культуры Абхазии Денис Арухаа.
Главная задача оркестра - сохранение народных музыкальных традиций, использование национальных инструментов и песен.