https://sputnik-abkhazia.ru/20240315/glavnyy-chetverg-piliya-o-podgotovke-galskogo-rayona-k-tursezonu-byudzhete-i-infrastrukture-1050441816.html

Главный четверг: Пилия о подготовке Галского района к турсезону, бюджете и инфраструктуре

Главный четверг: Пилия о подготовке Галского района к турсезону, бюджете и инфраструктуре

Sputnik Абхазия

Глава Администрации Галского района Абхазии Константин Пилия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал, как район готовится к турсезону и как... 15.03.2024, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Пилия о подготовке Галского района к турсезону, бюджете и инфраструктуре Sputnik Абхазия Главный четверг: Пилия о подготовке Галского района к турсезону, бюджете и инфраструктуре

Каковы Перспективы туристического сезона 2024 в Галском районе, как исполняется бюджет и какие мероприятия по улучшению инфраструктуры запланированы на ближайшую перспективу?На эти и другие вопросы ответил Константин Пилия. Слушайте подкаст.

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