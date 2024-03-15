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Главный четверг: Пилия о подготовке Галского района к турсезону, бюджете и инфраструктуре
Главный четверг: Пилия о подготовке Галского района к турсезону, бюджете и инфраструктуре
Sputnik Абхазия
Глава Администрации Галского района Абхазии Константин Пилия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал, как район готовится к турсезону и как... 15.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-15T10:55+0300
2024-03-15T10:55+0300
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Главный четверг: Пилия о подготовке Галского района к турсезону, бюджете и инфраструктуре
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Пилия о подготовке Галского района к турсезону, бюджете и инфраструктуре
Каковы Перспективы туристического сезона 2024 в Галском районе, как исполняется бюджет и какие мероприятия по улучшению инфраструктуры запланированы на ближайшую перспективу?На эти и другие вопросы ответил Константин Пилия. Слушайте подкаст.
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подкасты, главный четверг, абхазия, галский район, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, галский район, аудио
Главный четверг: Пилия о подготовке Галского района к турсезону, бюджете и инфраструктуре
Глава Администрации Галского района Абхазии Константин Пилия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал, как район готовится к турсезону и как распределяются бюджет.
Каковы Перспективы туристического сезона 2024 в Галском районе, как исполняется бюджет и какие мероприятия по улучшению инфраструктуры запланированы на ближайшую перспективу?
На эти и другие вопросы ответил Константин Пилия.