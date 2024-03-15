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Около 25 миллионов рублей будет потрачено на ремонт сухумской горбольницы

Около 25 миллионов рублей будет потрачено на ремонт сухумской горбольницы

Sputnik Абхазия

Лечебное учреждение подведомственно не Минздраву, а Управлению здравоохранения сухумской администрации. Оно располагается в здании, которое относится к... 15.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-15T20:44+0300

2024-03-15T20:44+0300

2024-03-15T20:44+0300

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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Около 25 миллионов рублей будет потрачено на ремонт сухумской городской клинической больницы, сообщает пресс-служба администрации столицы."Крыша оказалась непростая. Осложняется тем, что опоры для крыши деревянной конструкции, сгнившие, придется все разобрать и делать металлические каркасы, которые поддержат уже существующую крышу. Лифт будем делать для оперативной транспортировки больных на второй этаж в операционный блок", - сказал глава администрации Беслан Эшба. Во время ремонта будет обновлен рентген-кабинет, будет закуплено оборудование. Администрация "Вопросы сантехники, подачи воды, электрики, кондиционирования, отопления – попробуем охватить всё это в нынешнем году", - добавил Эшба. По словам главврача больницы Вячеслава Абухба, в медучреждении уже около 50 лет не проводился ремонт, а конструкции крыши и вовсе сто лет.

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