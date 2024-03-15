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Около 25 миллионов рублей будет потрачено на ремонт сухумской горбольницы
Около 25 миллионов рублей будет потрачено на ремонт сухумской горбольницы
Sputnik Абхазия
Лечебное учреждение подведомственно не Минздраву, а Управлению здравоохранения сухумской администрации. Оно располагается в здании, которое относится к... 15.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-15T20:44+0300
2024-03-15T20:44+0300
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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Около 25 миллионов рублей будет потрачено на ремонт сухумской городской клинической больницы, сообщает пресс-служба администрации столицы."Крыша оказалась непростая. Осложняется тем, что опоры для крыши деревянной конструкции, сгнившие, придется все разобрать и делать металлические каркасы, которые поддержат уже существующую крышу. Лифт будем делать для оперативной транспортировки больных на второй этаж в операционный блок", - сказал глава администрации Беслан Эшба. Во время ремонта будет обновлен рентген-кабинет, будет закуплено оборудование. Администрация "Вопросы сантехники, подачи воды, электрики, кондиционирования, отопления – попробуем охватить всё это в нынешнем году", - добавил Эшба. По словам главврача больницы Вячеслава Абухба, в медучреждении уже около 50 лет не проводился ремонт, а конструкции крыши и вовсе сто лет.
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Около 25 миллионов рублей будет потрачено на ремонт сухумской горбольницы
Лечебное учреждение подведомственно не Минздраву, а Управлению здравоохранения сухумской администрации. Оно располагается в здании, которое относится к объектам культурно-исторического наследия.
СУХУМ, 15 мар - Sputnik.
Около 25 миллионов рублей будет потрачено на ремонт сухумской городской клинической больницы, сообщает
пресс-служба администрации столицы.
Работы в приемном отделении уже начались. Самое дорогое, что предстоит сделать - это поменять крышу площадью в две тысячи квадратных метров.
"Крыша оказалась непростая. Осложняется тем, что опоры для крыши деревянной конструкции, сгнившие, придется все разобрать и делать металлические каркасы, которые поддержат уже существующую крышу. Лифт будем делать для оперативной транспортировки больных на второй этаж в операционный блок", - сказал глава администрации Беслан Эшба.
Во время ремонта будет обновлен рентген-кабинет, будет закуплено оборудование. Администрация
"Вопросы сантехники, подачи воды, электрики, кондиционирования, отопления – попробуем охватить всё это в нынешнем году", - добавил Эшба.
По словам главврача больницы Вячеслава Абухба, в медучреждении уже около 50 лет не проводился ремонт, а конструкции крыши и вовсе сто лет.