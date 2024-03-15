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Взаимный интерес: Дамениа о выборах президента России

Взаимный интерес: Дамениа о выборах президента России

Sputnik Абхазия

Какое значение имеют для Абхазии президентские выборы в России, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделился Директор Центра социально-экономических... 15.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-15T16:52+0300

2024-03-15T16:52+0300

2024-03-15T16:52+0300

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Взаимный интерес: Дамениа о выборах президента России Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Дамениа о выборах президента России

В России проходит голосование на выборах президента. Оно продлится три дня — с 15 по 17 марта, большая часть участков будет открыта с 08:00 до 20:00.ЦИК России утвердил окончательный список кандидатов в президенты в 2024 году 8 февраля. Претендентов на высший пост в государстве четыре – это действующий президент России Владимир Путин, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, кандидат от КПРФ Николай Харитонов и кандидат от партии "Новые Люди" Владислав Даванков. Проголосовать на выборах можно будет и в Абхазии. В воскресенье, 17 марта, во всех районах республики будет открыто 30 избирательных участков. Отдать свой голос за выбранного кандидата смогут совершеннолетние россияне, которые находятся в Абхазии.По мнению директора Центра социально-экономических исследований Олега Дамениа выборы должны показать, что с собой представляет сегодня российское общество."Сейчас важно знать, насколько российское общество мобилизовано, едино, сплочено. Выборы – наиболее яркий показатель того, насколько политика проводимая Россией, в настоящее время поддерживается российским обществом", - отметил Дамениа.Подробности в подкасте.

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