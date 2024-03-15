https://sputnik-abkhazia.ru/20240315/vzaimnyy-interes-damenia-o-vyborakh-prezidenta-rossii--1050459637.html
Взаимный интерес: Дамениа о выборах президента России
Взаимный интерес: Дамениа о выборах президента России
Sputnik Абхазия
Какое значение имеют для Абхазии президентские выборы в России, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделился Директор Центра социально-экономических... 15.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-15T16:52+0300
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2024-03-15T16:52+0300
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Взаимный интерес: Дамениа о выборах президента России
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Дамениа о выборах президента России
В России проходит голосование на выборах президента. Оно продлится три дня — с 15 по 17 марта, большая часть участков будет открыта с 08:00 до 20:00.ЦИК России утвердил окончательный список кандидатов в президенты в 2024 году 8 февраля. Претендентов на высший пост в государстве четыре – это действующий президент России Владимир Путин, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, кандидат от КПРФ Николай Харитонов и кандидат от партии "Новые Люди" Владислав Даванков. Проголосовать на выборах можно будет и в Абхазии. В воскресенье, 17 марта, во всех районах республики будет открыто 30 избирательных участков. Отдать свой голос за выбранного кандидата смогут совершеннолетние россияне, которые находятся в Абхазии.По мнению директора Центра социально-экономических исследований Олега Дамениа выборы должны показать, что с собой представляет сегодня российское общество."Сейчас важно знать, насколько российское общество мобилизовано, едино, сплочено. Выборы – наиболее яркий показатель того, насколько политика проводимая Россией, в настоящее время поддерживается российским обществом", - отметил Дамениа.Подробности в подкасте.
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подкасты, такие обстоятельства, аудио
подкасты, такие обстоятельства, аудио
Взаимный интерес: Дамениа о выборах президента России
Какое значение имеют для Абхазии президентские выборы в России, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделился Директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа.
В России проходит голосование на выборах президента. Оно продлится три дня — с 15 по 17 марта, большая часть участков будет открыта с 08:00 до 20:00.
ЦИК России утвердил окончательный список кандидатов в президенты в 2024 году 8 февраля. Претендентов на высший пост в государстве четыре – это действующий президент России Владимир Путин, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, кандидат от КПРФ Николай Харитонов и кандидат от партии "Новые Люди" Владислав Даванков.
Проголосовать на выборах можно будет и в Абхазии. В воскресенье, 17 марта, во всех районах республики будет открыто 30 избирательных участков. Отдать свой голос за выбранного кандидата смогут совершеннолетние россияне, которые находятся в Абхазии.
По мнению директора Центра социально-экономических исследований Олега Дамениа выборы должны показать, что с собой представляет сегодня российское общество.
"Сейчас важно знать, насколько российское общество мобилизовано, едино, сплочено. Выборы – наиболее яркий показатель того, насколько политика проводимая Россией, в настоящее время поддерживается российским обществом", - отметил Дамениа.