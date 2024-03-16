https://sputnik-abkhazia.ru/20240316/lampovyy-vayb-i-insayt-ot-inflyuensera-kak-ne-pereborschit-s-anglitsizmami-1050347908.html
Ламповый вайб и инсайт от инфлюенсера. Как не переборщить с англицизмами
Ламповый вайб и инсайт от инфлюенсера. Как не переборщить с англицизмами
Sputnik Абхазия
С недавних пор в русском языке есть слова "кешбэк", "ретейл", "инфлюенсер", "вайб" и не только. Многие мы используем сами и слышим от других в разговоре... 16.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-16T11:44+0300
2024-03-16T11:44+0300
2024-03-16T11:44+0300
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Ламповый вайб и инсайт от инфлюенсера. Как не переборщить с англицизмами
Sputnik Абхазия
Ламповый вайб и инсайт от инфлюенсера. Как не переборщить с англицизмами
С недавних пор в русском языке есть слова "кешбэк", "ретейл", "инфлюенсер", "вайб" и не только. Многие мы используем сами и слышим от других в разговоре ежедневно. Тем не менее не все могут сходу ответить: кто такой "мейджор", откуда приходит "инсайт", и как работает "аутсорсинг"?Эксперт эпизода — журналист, автор и ведущая программы "Русский язык" на радиостанции "Говорит Москва", исследователь русского языка Евгения Фомина.
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
Ламповый вайб и инсайт от инфлюенсера. Как не переборщить с англицизмами
С недавних пор в русском языке есть слова "кешбэк", "ретейл", "инфлюенсер", "вайб" и не только. Многие мы используем сами и слышим от других в разговоре ежедневно. Тем не менее не все могут сходу ответить: кто такой "мейджор", откуда приходит "инсайт", и как работает "аутсорсинг"?
Эксперт эпизода — журналист, автор и ведущая программы "Русский язык" на радиостанции "Говорит Москва", исследователь русского языка Евгения Фомина.