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МВД Абхазии будет нести усиленную службу в период выборов президента России

МВД Абхазии будет нести усиленную службу в период выборов президента России

Sputnik Абхазия

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Днем голосования в Абхазии станет воскресенье, 17 марта. 16.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-16T09:00+0300

2024-03-16T09:00+0300

2024-03-16T10:47+0300

выборы президента россии

абхазия

новости

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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Личный состав МВД Абхазии переведен на усиленный режим несения службы на период проведения выборов президента России и до особого распоряжения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Обеспечивать правопорядок будут сотрудники территориальных подразделений ОВД и патрули ГАИ. Они будут нести службу и на избирательных участках - оказывать помощь членам комиссии, не допускать действий, направленных на срыв голосования.Выборы президента России будут проходить три дня — с 15 по 17 марта. В воскресенье, 17 марта, проголосовать можно будет и в Абхазии, для этого в 08:00 откроются 30 избирательных участков.

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