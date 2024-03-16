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МВД Абхазии будет нести усиленную службу в период выборов президента России
МВД Абхазии будет нести усиленную службу в период выборов президента России
Sputnik Абхазия
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Днем голосования в Абхазии станет воскресенье, 17 марта. 16.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-16T09:00+0300
2024-03-16T09:00+0300
2024-03-16T10:47+0300
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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Личный состав МВД Абхазии переведен на усиленный режим несения службы на период проведения выборов президента России и до особого распоряжения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Обеспечивать правопорядок будут сотрудники территориальных подразделений ОВД и патрули ГАИ. Они будут нести службу и на избирательных участках - оказывать помощь членам комиссии, не допускать действий, направленных на срыв голосования.Выборы президента России будут проходить три дня — с 15 по 17 марта. В воскресенье, 17 марта, проголосовать можно будет и в Абхазии, для этого в 08:00 откроются 30 избирательных участков.
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абхазия, новости
МВД Абхазии будет нести усиленную службу в период выборов президента России
09:00 16.03.2024 (обновлено: 10:47 16.03.2024)
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Днем голосования в Абхазии станет воскресенье, 17 марта.
СУХУМ, 16 мар - Sputnik.
Личный состав МВД Абхазии переведен на усиленный режим несения службы на период проведения выборов президента России и до особого распоряжения. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Обеспечивать правопорядок будут сотрудники территориальных подразделений ОВД и патрули ГАИ. Они будут нести службу и на избирательных участках - оказывать помощь членам комиссии, не допускать действий, направленных на срыв голосования.
"Будет обеспечена охрана и сопровождение членов избирательных комиссий и выборной документации в Посольство Российской Федерации, все избирательные участки с 9 утра 16 марта берутся под круглосуточную физическую охрану", - говорится в публикации.
Выборы президента России будут проходить три дня — с 15 по 17 марта. В воскресенье, 17 марта, проголосовать можно будет и в Абхазии, для этого в 08:00 откроются 30 избирательных участков
.