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Опасные для детей онлайн-игры и зависимость от гаджетов обсудили в Sputnik
Опасные для детей онлайн-игры и зависимость от гаджетов обсудили в Sputnik
Sputnik Абхазия
Угрозу для детей в связи с вовлечением их в опасные для здоровья и жизни виртуальные игры обсудили в студии радио Sputnik Абхазия. 16.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-16T18:53+0300
2024-03-16T18:53+0300
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В эпоху современных технологий дети подвержены интернет-зависимости и зачастую становятся жертвами опасных онлайн-игр. Юрист аппарата Уполномоченного по правам ребенка Абхазии Екатерина Ляховецкая и психолог Алиса Хурава вместе с ведущей радио Sputnik Наалой Мукба обсудили эту проблему, определили причину такой тенденции и дали ряд рекомендаций родителям. По мнению экспертов, нередко причины того, что дети проводятся больше времени в виртуальном мире, нежели реальном, кроются в самих взрослых, которые недостаточно контролируют, какой контент потребляют их дети и сколько времени они проводят в интернете. Они советуют ставить временные рамки при использовании гаджетов и по возможности перенаправлять их внимание в другое русло, к примеру, занять их спортом или чтением книг.
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абхазия, видео, мультимедиа, видео
абхазия, видео, мультимедиа, видео
Опасные для детей онлайн-игры и зависимость от гаджетов обсудили в Sputnik
Угрозу для детей в связи с вовлечением их в опасные для здоровья и жизни виртуальные игры обсудили в студии радио Sputnik Абхазия.
В эпоху современных технологий дети подвержены интернет-зависимости и зачастую становятся жертвами опасных онлайн-игр.
Юрист аппарата Уполномоченного по правам ребенка Абхазии Екатерина Ляховецкая и психолог Алиса Хурава вместе с ведущей радио Sputnik Наалой Мукба обсудили эту проблему, определили причину такой тенденции и дали ряд рекомендаций родителям.
По мнению экспертов, нередко причины того, что дети проводятся больше времени в виртуальном мире, нежели реальном, кроются в самих взрослых, которые недостаточно контролируют, какой контент потребляют их дети и сколько времени они проводят в интернете.
Они советуют ставить временные рамки при использовании гаджетов и по возможности перенаправлять их внимание в другое русло, к примеру, занять их спортом или чтением книг.