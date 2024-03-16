https://sputnik-abkhazia.ru/20240316/opasnye-dlya-detey-onlayn-igry-i-zavisimost-ot-gadzhetov-obsudili-v-sputnik--1050475689.html

Опасные для детей онлайн-игры и зависимость от гаджетов обсудили в Sputnik

Опасные для детей онлайн-игры и зависимость от гаджетов обсудили в Sputnik

Sputnik Абхазия

Угрозу для детей в связи с вовлечением их в опасные для здоровья и жизни виртуальные игры обсудили в студии радио Sputnik Абхазия. 16.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-16T18:53+0300

2024-03-16T18:53+0300

2024-03-16T18:53+0300

в абхазии

абхазия

видео

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/10/1050475882_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_4a864c96be3b872545654e9709b8e6f9.jpg

В эпоху современных технологий дети подвержены интернет-зависимости и зачастую становятся жертвами опасных онлайн-игр. Юрист аппарата Уполномоченного по правам ребенка Абхазии Екатерина Ляховецкая и психолог Алиса Хурава вместе с ведущей радио Sputnik Наалой Мукба обсудили эту проблему, определили причину такой тенденции и дали ряд рекомендаций родителям. По мнению экспертов, нередко причины того, что дети проводятся больше времени в виртуальном мире, нежели реальном, кроются в самих взрослых, которые недостаточно контролируют, какой контент потребляют их дети и сколько времени они проводят в интернете. Они советуют ставить временные рамки при использовании гаджетов и по возможности перенаправлять их внимание в другое русло, к примеру, занять их спортом или чтением книг.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, видео, мультимедиа, видео