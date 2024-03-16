https://sputnik-abkhazia.ru/20240316/pamyat-pogibshikh-v-martovskom-nastuplenii-pochtili-v-gudaute-1050474436.html

Память погибших в Мартовском наступлении почтили в Гудауте

Память погибших в Мартовском наступлении почтили в Гудауте

Sputnik Абхазия

Мартовское наступление — самая трагичная военная операция в истории Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, в операции погибли 222 бойца абхазской... 16.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-16T14:06+0300

2024-03-16T14:06+0300

2024-03-16T14:41+0300

в абхазии

абхазия

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

гудаутский район

гудаута

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/10/1050474271_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d4ed73b069cb5822475ffc91548293e5.jpg

СУХУМ, 16 мар - Sputnik, Бадри Есиава. Память погибших в Мартовской наступательной операции за освобождение Сухума от грузинских войск почтили в Гудауте. В церемонии участвовали депутаты Парламента и районного собрания, руководство района, матери павших защитников Абхазии, ветераны войны, сотрудники госучреждений, общественность. После возложения в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар откроется выставка, посвященная 31-й годовщине Мартовской наступательной операции.Мартовское наступление — самая трагичная военная операция в истории Отечественной войны народа Абхазии. В ночь с 15 на 16 марта 1993 года Вооруженные силы Абхазии попытались освободить Сухум.Сначала наступление развивалось успешно, но после того как грузинские войска подтянули резервные силы, бойцы оказались в западне и три дня отступали под шквальным огнем. В операции с абхазской стороны погибли 222 человека.

абхазия

гудаутский район

гудаута

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), гудаутский район, гудаута