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Память погибших в Мартовском наступлении почтили в Гудауте
Память погибших в Мартовском наступлении почтили в Гудауте
Sputnik Абхазия
Мартовское наступление — самая трагичная военная операция в истории Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, в операции погибли 222 бойца абхазской... 16.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-16T14:06+0300
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СУХУМ, 16 мар - Sputnik, Бадри Есиава. Память погибших в Мартовской наступательной операции за освобождение Сухума от грузинских войск почтили в Гудауте. В церемонии участвовали депутаты Парламента и районного собрания, руководство района, матери павших защитников Абхазии, ветераны войны, сотрудники госучреждений, общественность. После возложения в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар откроется выставка, посвященная 31-й годовщине Мартовской наступательной операции.Мартовское наступление — самая трагичная военная операция в истории Отечественной войны народа Абхазии. В ночь с 15 на 16 марта 1993 года Вооруженные силы Абхазии попытались освободить Сухум.Сначала наступление развивалось успешно, но после того как грузинские войска подтянули резервные силы, бойцы оказались в западне и три дня отступали под шквальным огнем. В операции с абхазской стороны погибли 222 человека.
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абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), гудаутский район, гудаута
абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), гудаутский район, гудаута
Память погибших в Мартовском наступлении почтили в Гудауте
14:06 16.03.2024 (обновлено: 14:41 16.03.2024)
Мартовское наступление — самая трагичная военная операция в истории Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, в операции погибли 222 бойца абхазской армии.
СУХУМ, 16 мар - Sputnik, Бадри Есиава. Память погибших в Мартовской наступательной операции за освобождение Сухума от грузинских войск почтили в Гудауте.
В церемонии участвовали депутаты Парламента и районного собрания, руководство района, матери павших защитников Абхазии, ветераны войны, сотрудники госучреждений, общественность.
"Я хорошо помню Мартовское наступление, каким сложным оно было. Вечная память погибшим, преклоняюсь перед нашими ветеранами", - сказал исполняющий обязанности главы района Рауль Лолуа.
После возложения в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар откроется выставка, посвященная 31-й годовщине Мартовской наступательной операции.
Мартовское наступление — самая трагичная военная операция в истории Отечественной войны народа Абхазии. В ночь с 15 на 16 марта 1993 года Вооруженные силы Абхазии попытались освободить Сухум.
Сначала наступление развивалось успешно, но после того как грузинские войска подтянули резервные силы, бойцы оказались в западне и три дня отступали под шквальным огнем. В операции с абхазской стороны погибли 222 человека.