https://sputnik-abkhazia.ru/20240316/pereslegin-o-konflikte-na-ukraine-mozhet-oborvatsya-v-lyuboy-moment-1050455168.html

Переслегин о конфликте на Украине: может оборваться в любой момент

Переслегин о конфликте на Украине: может оборваться в любой момент

Sputnik Абхазия

Российский ученый-прогнозист Сергей Переслегин считает, что в ближайшее время украинский конфликт будет все больше и больше нарастать, пока резко не оборвется... 16.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-16T19:59+0300

2024-03-16T19:59+0300

2024-03-16T19:59+0300

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Переслегин о конфликте на Украине: может оборваться в любой момент Sputnik Абхазия Переслегин о конфликте на Украине: может оборваться в любой момент

Власти Украины в течение всего конфликта, особенно в последние 8-10 месяцев, делают одну и ту же ошибку – они упорно пытаются рассматривать происходящий конфликт как медийный. Это значит, что медийные поводы для них более важны, чем реальные достижения, рассуждает"Украинцы настолько перестарались с попытками получить медийные поводы, что я склонен считать, что даже если они действительно смогут сделать что-то очень заметное, что в другой ситуации всерьез стало бы информационным поводом, сейчас это, скорее всего, пройдет совершенно незаметно", — считает Переслегин.Разговоры о том, что украинский конфликт сходит на нет, на западе звучат все чаще и громче, отмечает эксперт.В западных медиа часто стала звучать формула: "России надо понять, что сохранение Украины как дееспособного политического субъекта для нее выгодно". То есть речь идет уже не о том, что Россия должна отдать Украине территории и подвергнуться разоружению, напротив, речь начинает идти о том, что это якобы выгодно самой российской стороне, говорит эксперт.Позиция Папы Римского тоже не случайна, и как бы украинцы к ней не относились, не услышать ее очень сложно. И не стоило украинцам и в первую очередь Зеленскому крайне негативно высказываться в адрес Папы Пимского, уж точно не стоило, подчеркивает Переслегин."Западный мир — медийный, и сейчас медиа все больше и больше начинают говорить о том, что если вдруг будет заключен мир, даже если Украина останется без каких-то кусков территории, это в общем не так уж и страшно, при том, что год назад говорилось совершенно другое, и Украина это слышит", ― говорит Переслегин.Сейчас противник будет использовать все, что у него есть, но дальше вопрос заключается в том, какое решение будет принято в тот момент, когда станет ясно, что все резервы израсходованы. И решение это будет приниматься отнюдь не властями Украины, а их западными партнерами во главе со США.В ближайшее время конфликт будет все больше и больше нарастать, но оборваться он может в любой момент, считает эксперт.

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