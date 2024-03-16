https://sputnik-abkhazia.ru/20240316/presechena-popytka-proryva-ukrainskikh-diversantov-v-belgorodskuyu-oblast-1050479229.html

Пресечена попытка прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область

Пресечена попытка прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область

Sputnik Абхазия

Потери ВСУ в приграничных районах и при попытке прорыва составили до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО... 16.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-16T17:52+0300

2024-03-16T17:52+0300

2024-03-16T17:52+0300

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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Пресечена попытка прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область, сообщает Министерство обороны России.Также было нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах, граничащих с Белгородской и Курской областями.На Купянском направлении были отражены две атаки штурмовых групп, уничтожено более 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", пять орудий Д-30.На Донецком направлении ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, 11 автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу Д-20, орудие М119, четыре склада боеприпасов.На Авдеевском направлении отражены три контратаки ВСУ, поражены более 400 военнослужащих, два бронетранспортера, пятнадцать автомобилей, самоходная артиллерийская установка АS-90 "Braveheart", артиллерийская система М777, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20 и две Д-30.На Южно-Донецком направлении противник потерял до 130 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".На Херсонском направлении были поражены за сутки до 40 украинских военных, два автомобиля.Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России поражены цех сборки беспилотников, пункты временной дислокации боевиков нацформирований "Лють" и "Цунами", четыре пункта управления дронами, живая сила и военная техника противника в 149 районах.Средства ПВО России за сутки сбили 108 украинских беспилотников, 17 реактивных снарядов РСЗО, в том числе 15 – "Vampire", один – HIMARS, один – "Град".

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