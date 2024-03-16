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Ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами президента России - Sputnik Абхазия, 1920, 15.03.2024
Выборы президента России
Голосование на выборах президента России пройдет 15,16, 17 марта. На выборы идут четыре кандидата – Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Даванков от партии "Новые люди" и самовыдвиженец Владимир Путин. 17 марта на территории Абхазии также откроются участки для голосования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240316/yavka-na-vyborakh-prezidenta-rossii-prevysila-45-1050476059.html
Явка на выборах президента России превысила 45%
Явка на выборах президента России превысила 45%
Sputnik Абхазия
Впервые в истории выборы главы государства длятся три дня - с 15 по 17 марта. 16.03.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Явка на выборах президента России во второй день голосования превысила 45%, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.Уточняется также, что более четырех миллионов человек воспользовались федеральной платформой для дистанционного электронного голосования (ДЭГ - прим.ред)Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Голосование на выборах президента России пройдет в Абхазии на 30 избирательных участках 17 марта. Поставить галочку напротив имени своего кандидата смогут жители Абхазии, обладающие российским гражданством, достигшие на день выборов 18-летнего возраста. Сделать это можно будет, как по действующего паспорту гражданина России, так и по просроченному.
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россия, новости, цик рф
россия, новости, цик рф

Явка на выборах президента России превысила 45%

15:33 16.03.2024 (обновлено: 16:15 16.03.2024)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыборы президента России
Выборы президента России - Sputnik Абхазия, 1920, 16.03.2024
© Sputnik / Максим Блинов
/
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Впервые в истории выборы главы государства длятся три дня - с 15 по 17 марта.
СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Явка на выборах президента России во второй день голосования превысила 45%, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
К 15:13 по московскому времени явка избирателей составила 45,02%.
Уточняется также, что более четырех миллионов человек воспользовались федеральной платформой для дистанционного электронного голосования (ДЭГ - прим.ред)
Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Голосование на выборах президента России пройдет в Абхазии на 30 избирательных участках 17 марта. Поставить галочку напротив имени своего кандидата смогут жители Абхазии, обладающие российским гражданством, достигшие на день выборов 18-летнего возраста. Сделать это можно будет, как по действующего паспорту гражданина России, так и по просроченному.
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