https://sputnik-abkhazia.ru/20240316/yavka-na-vyborakh-prezidenta-rossii-prevysila-45-1050476059.html

Явка на выборах президента России превысила 45%

Явка на выборах президента России превысила 45%

Sputnik Абхазия

Впервые в истории выборы главы государства длятся три дня - с 15 по 17 марта. 16.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-16T15:33+0300

2024-03-16T15:33+0300

2024-03-16T16:15+0300

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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Явка на выборах президента России во второй день голосования превысила 45%, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.Уточняется также, что более четырех миллионов человек воспользовались федеральной платформой для дистанционного электронного голосования (ДЭГ - прим.ред)Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Голосование на выборах президента России пройдет в Абхазии на 30 избирательных участках 17 марта. Поставить галочку напротив имени своего кандидата смогут жители Абхазии, обладающие российским гражданством, достигшие на день выборов 18-летнего возраста. Сделать это можно будет, как по действующего паспорту гражданина России, так и по просроченному.

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