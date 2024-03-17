https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/dopolnitelnoe-vremya-manargiya-i-chachkhaliya-o-starte-31-chempionata-abkhazii-po-futbolu--1050440624.html
Дополнительное время: Манаргия и Чачхалия о старте 31 Чемпионата Абхазии по футболу
Дополнительное время: Манаргия и Чачхалия о старте 31 Чемпионата Абхазии по футболу
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Пресс-атташе Федерации футбола республики Абхазия и капитан команды "Бзана" Кутол Дадын Чачхалия в программе "Дополнительное время" о старте футбольного... 17.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-17T10:49+0300
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Дополнительное время: Манаргия и Чачхалия о старте 31 Чемпионата Абхазии по футболу
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Манаргия и Чачхалия о старте 31 Чемпионата Абхазии по футболу
Стартовал 31 Чемпионат Абхазии по футболу. Первый матч завершился ничьей. На стадионе "Динамо" встретились сухумский "Нарт" и кутолская "Бзана".Супер лига взяла старт. В этом сезоне за титул лучшей команды Апсны Супер лиги поспорят "Гагра", "Рица", "Нарт", "Динамо", "Садз", "Афон", "Ерцаху" и "Бзана". Всего в этом году пройдет 84 матча.О том, какой выдалась первая игра, что ждет любителей футбола на протяжении всего сезона, слушайте в подкасте.
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Дополнительное время: Манаргия и Чачхалия о старте 31 Чемпионата Абхазии по футболу
10:49 17.03.2024 (обновлено: 10:50 17.03.2024)
Пресс-атташе Федерации футбола республики Абхазия и капитан команды "Бзана" Кутол Дадын Чачхалия в программе "Дополнительное время" о старте футбольного Чемпионата.
Стартовал 31 Чемпионат Абхазии по футболу. Первый матч завершился ничьей. На стадионе "Динамо" встретились сухумский "Нарт" и кутолская "Бзана".Супер лига взяла старт.
В этом сезоне за титул лучшей команды Апсны Супер лиги поспорят "Гагра", "Рица", "Нарт", "Динамо", "Садз", "Афон", "Ерцаху" и "Бзана". Всего в этом году пройдет 84 матча.
О том, какой выдалась первая игра, что ждет любителей футбола на протяжении всего сезона, слушайте в подкасте
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