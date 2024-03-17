https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/dopolnitelnoe-vremya-manargiya-i-chachkhaliya-o-starte-31-chempionata-abkhazii-po-futbolu--1050440624.html

Дополнительное время: Манаргия и Чачхалия о старте 31 Чемпионата Абхазии по футболу

Дополнительное время: Манаргия и Чачхалия о старте 31 Чемпионата Абхазии по футболу

Sputnik Абхазия

Пресс-атташе Федерации футбола республики Абхазия и капитан команды "Бзана" Кутол Дадын Чачхалия в программе "Дополнительное время" о старте футбольного... 17.03.2024, Sputnik Абхазия

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Дополнительное время: Манаргия и Чачхалия о старте 31 Чемпионата Абхазии по футболу Sputnik Абхазия Дополнительное время: Манаргия и Чачхалия о старте 31 Чемпионата Абхазии по футболу

Стартовал 31 Чемпионат Абхазии по футболу. Первый матч завершился ничьей. На стадионе "Динамо" встретились сухумский "Нарт" и кутолская "Бзана".Супер лига взяла старт. В этом сезоне за титул лучшей команды Апсны Супер лиги поспорят "Гагра", "Рица", "Нарт", "Динамо", "Садз", "Афон", "Ерцаху" и "Бзана". Всего в этом году пройдет 84 матча.О том, какой выдалась первая игра, что ждет любителей футбола на протяжении всего сезона, слушайте в подкасте.

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