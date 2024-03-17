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Федотов рассказал, почему в Абхазии активно голосуют за президента России
Федотов рассказал, почему в Абхазии активно голосуют за президента России
Sputnik Абхазия
Председатель участковой избирательной комиссии, глава представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов рассказал, чем вызвана высокая явка... 17.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-17T12:55+0300
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Федотов об активности граждан Абхазии на выборах президента России:
Sputnik Абхазия
Федотов об активности граждан Абхазии на выборах президента России:
Председатель избирательной комиссии на участке №8445, расположенного в школе села Гумиста, Дмитрий Федотов рассказал, почему в Абхазии граждане традиционно активно голосуют за президента России.В Абхазии проходит голосование на выборах президента России. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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подкасты, выборы президента россии – 2024, россия, абхазия, аудио
подкасты, выборы президента россии – 2024, россия, абхазия, аудио
Федотов рассказал, почему в Абхазии активно голосуют за президента России
12:55 17.03.2024 (обновлено: 16:09 17.03.2024)
Председатель участковой избирательной комиссии, глава представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов рассказал, чем вызвана высокая явка избирателей в Абхазии на выборах президента России.
Председатель избирательной комиссии на участке №8445, расположенного в школе села Гумиста, Дмитрий Федотов рассказал, почему в Абхазии граждане традиционно активно голосуют за президента России.
"Это логично, потому что взаимоотношения между нашими странами достаточно динамично развиваются. И с учетом нынешних реалий, которые происходят в мире, с учетом того, что пережила Абхазия, все люди понимают, что Россия движется в правильном направлении. И конечно жители Абхазии хотели бы, чтобы это и в дальнейшем развивалось, поэтому они и голосуют за президента России", - сказал Федотов.
В Абхазии проходит голосование на выборах президента России. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.