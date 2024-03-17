Федотов рассказал, почему в Абхазии активно голосуют за президента России

"Это логично, потому что взаимоотношения между нашими странами достаточно динамично развиваются. И с учетом нынешних реалий, которые происходят в мире, с учетом того, что пережила Абхазия, все люди понимают, что Россия движется в правильном направлении. И конечно жители Абхазии хотели бы, чтобы это и в дальнейшем развивалось, поэтому они и голосуют за президента России", - сказал Федотов.