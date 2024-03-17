https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/grazhdanskaya-aktivnost-kak-v-abkhazii-prokhodyat-vybory-prezidenta-rossii-1050486279.html
Гражданская активность: как в Абхазии проходят выборы президента России
Гражданская активность: как в Абхазии проходят выборы президента России
Sputnik Абхазия
30 избирательных участков были открыты во всех районах республики ровно в 08:00. 17.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-17T09:54+0300
2024-03-17T09:54+0300
2024-03-17T09:54+0300
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выборы президента россии – 2024
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СУХУМ, 17 мар - Sputnik. В Абхазии началось голосование на выборах президента России."Была оказана огромная помощь посольству в подготовке 30 участков для голосования. Это беспрецедентная цифра для республики и для зарубежного голосования на выборах президента России в 2024 году," - подчеркнул председатель избирательной комиссии №8000 Максим Литвинов.Настроение у граждан хорошее, приподнятое, многие относятся к этому событию как к празднику, рассказала председатель избирательной комиссии N8001 Екатерина Павлова. "Мы наблюдаем хорошую активность. Более ответственны, на наш взгляд, люди пожилого возраста. Они были в первую очередь, даже до открытия кто-то хотел подойти проголосовать. Надеемся, что молодое поколение подтянется", - сказала она.В числе избирателей, посетивших участок №8000, расположенный в сухумской школе №10, был министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба. Он отметил, что для жителей Абхазии, имеющих российское гражданство, президентские выборы — очень важное событие, которое определит их будущее, и призвал всех проявить гражданскую активность.Галочку в бюллетене поставил и глава Галского района Константин Пилия - он с утра посетил участок № 8443 в Галском доме культуры. "Россия - стратегический союзник Абхазии и мы должны поддержать её в столь важный момент", - сказал Пилия.Голосование на выборах президента России проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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новости, абхазия, россия, выборы президента россии – 2024
новости, абхазия, россия, выборы президента россии – 2024
Гражданская активность: как в Абхазии проходят выборы президента России
30 избирательных участков были открыты во всех районах республики ровно в 08:00.
СУХУМ, 17 мар - Sputnik. В Абхазии началось голосование на выборах президента России.
Активность избирателей наблюдается с самого раннего утра - некоторые даже занимали очередь заранее, чтобы оказаться в числе первых.
"Была оказана огромная помощь посольству в подготовке 30 участков для голосования. Это беспрецедентная цифра для республики и для зарубежного голосования на выборах президента России в 2024 году," - подчеркнул председатель избирательной комиссии №8000 Максим Литвинов.
Настроение у граждан хорошее, приподнятое, многие относятся к этому событию как к празднику, рассказала председатель избирательной комиссии N8001 Екатерина Павлова.
"Мы наблюдаем хорошую активность. Более ответственны, на наш взгляд, люди пожилого возраста. Они были в первую очередь, даже до открытия кто-то хотел подойти проголосовать. Надеемся, что молодое поколение подтянется", - сказала она.
В числе избирателей, посетивших участок №8000, расположенный в сухумской школе №10, был министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба. Он отметил, что для жителей Абхазии, имеющих российское гражданство, президентские выборы — очень важное событие, которое определит их будущее, и призвал всех проявить гражданскую активность.
Галочку в бюллетене поставил и глава Галского района Константин Пилия - он с утра посетил участок № 8443 в Галском доме культуры.
"Россия - стратегический союзник Абхазии и мы должны поддержать её в столь важный момент", - сказал Пилия.
Голосование на выборах президента России проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.