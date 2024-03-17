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Маленький праздник: выборы президента России в Абхазии

Маленький праздник: выборы президента России в Абхазии

Sputnik Абхазия

Для голосования на выборах президента России в Абхазии 17 марта было открыто 30 избирательных участков. 17.03.2024, Sputnik Абхазия

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Избиратели проявили активность с самого раннего утра, некоторые даже прибыли на участки до их открытия. К обеду поток людей вырос, подтянулись более молодые граждане, в некоторых местах даже наблюдались очереди.Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в досрочном голосовании на выборах президента в российском посольстве в Сухуме 15 марта.Вместе с главой государства на выборах проголосовали вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, глава Администрации президента Абессалом Кварчия, председатель Совбеза Сергей Шамба.Остальные граждане, в том числе спикер Парламента Лаша Ашуба, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, министр иностранных дел Инал Ардзинба, депутаты Народного Собрания, голосовали 17 марта.В российских регионах и некоторых других странах выборы проходили три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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