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Ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами президента России - Sputnik Абхазия, 1920, 15.03.2024
Выборы президента России
Голосование на выборах президента России пройдет 15,16, 17 марта. На выборы идут четыре кандидата – Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Даванков от партии "Новые люди" и самовыдвиженец Владимир Путин. 17 марта на территории Абхазии также откроются участки для голосования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/malenkiy-prazdnik-vybory-prezidenta-rossii-v-abkhazii-1050496393.html
Маленький праздник: выборы президента России в Абхазии
Маленький праздник: выборы президента России в Абхазии
Sputnik Абхазия
Для голосования на выборах президента России в Абхазии 17 марта было открыто 30 избирательных участков. 17.03.2024, Sputnik Абхазия
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Избиратели проявили активность с самого раннего утра, некоторые даже прибыли на участки до их открытия. К обеду поток людей вырос, подтянулись более молодые граждане, в некоторых местах даже наблюдались очереди.Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в досрочном голосовании на выборах президента в российском посольстве в Сухуме 15 марта.Вместе с главой государства на выборах проголосовали вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, глава Администрации президента Абессалом Кварчия, председатель Совбеза Сергей Шамба.Остальные граждане, в том числе спикер Парламента Лаша Ашуба, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, министр иностранных дел Инал Ардзинба, депутаты Народного Собрания, голосовали 17 марта.В российских регионах и некоторых других странах выборы проходили три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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фото , фото, мультимедиа, абхазия, выборы президента россии – 2024, россия
фото , фото, мультимедиа, абхазия, выборы президента россии – 2024, россия

Маленький праздник: выборы президента России в Абхазии

21:00 17.03.2024
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Для голосования на выборах президента России в Абхазии 17 марта было открыто 30 избирательных участков.
Избиратели проявили активность с самого раннего утра, некоторые даже прибыли на участки до их открытия. К обеду поток людей вырос, подтянулись более молодые граждане, в некоторых местах даже наблюдались очереди.
Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в досрочном голосовании на выборах президента в российском посольстве в Сухуме 15 марта.
Вместе с главой государства на выборах проголосовали вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, глава Администрации президента Абессалом Кварчия, председатель Совбеза Сергей Шамба.
Остальные граждане, в том числе спикер Парламента Лаша Ашуба, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, министр иностранных дел Инал Ардзинба, депутаты Народного Собрания, голосовали 17 марта.
В российских регионах и некоторых других странах выборы проходили три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выборы президента Российской Федерации состоялись на территории Абхазии 17 марта.

Выборы президента Российской Федерации состоялись на территории Абхазии 17 марта. - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выборы президента Российской Федерации состоялись на территории Абхазии 17 марта.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего по стране было открыто 30 избирательных участков.

Всего по стране было открыто 30 избирательных участков. - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего по стране было открыто 30 избирательных участков.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Граждане России могли проголосовать в любом из них.

Граждане России могли проголосовать в любом из них. - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Граждане России могли проголосовать в любом из них.

© Sputnik / Томас Тхайцук

С самого раннего утра избиратели проявляли активность.

С самого раннего утра избиратели проявляли активность. - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

С самого раннего утра избиратели проявляли активность.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые люди прибыли на участки до их открытия.

Некоторые люди прибыли на участки до их открытия. - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые люди прибыли на участки до их открытия.

© Sputnik / Томас Тхайцук

К обеду поток людей вырос, подтянулись более молодые граждане, в некоторых местах даже наблюдались очереди.

К обеду поток людей вырос, подтянулись более молодые граждане, в некоторых местах даже наблюдались очереди. - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

К обеду поток людей вырос, подтянулись более молодые граждане, в некоторых местах даже наблюдались очереди.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кто-то пришел проголосовать вместе с будущими избирателями.

Кто-то пришел проголосовать вместе с будущими избирателями. - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кто-то пришел проголосовать вместе с будущими избирателями.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Члены избирательных комиссий отмечали, что выборы проходили в спокойной атмосфере.

Члены избирательных комиссий отмечали, что выборы проходили в спокойной атмосфере. - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Члены избирательных комиссий отмечали, что выборы проходили в спокойной атмосфере.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сами избиратели говорили, что участие в выборах президента России - это маленький праздник.

Сами избиратели говорили, что участие в выборах президента России - это маленький праздник. - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сами избиратели говорили, что участие в выборах президента России - это маленький праздник.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участки закрылись ровно в 20:00. Начался подсчет голосов.

Участки закрылись ровно в 20:00. Начался подсчет голосов. - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участки закрылись ровно в 20:00. Начался подсчет голосов.

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