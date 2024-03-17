Национальная картинная галерея: история, "гибель" и возрождение

"От сырости картины разбухают, краски начинают трескаться. К тому же, каждая отдельно взятая картина должна храниться в собственном футляре. А какие у нас футляры могут быть? Картины лежат друг на друге. Но, конечно, такие знаковые работы, как Чачба-Шервашидзе, Бубновой мы храним в специальных чемоданчиках. Между работами проложена специальная бумага. Это тот максимум, который можем себе позволить", – рассказывал в одном из интервью Sputnik директор учреждения Сурам Сакания.
По факту пожара следственное управление Генпрокуратуры Абхазии проводит процессуальную проверку – устанавливает причины возгорания, размер нанесенного ущерба, определяет лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности. Дело находится под личным контролем генпрокурора Абхазии Адгура Агрба.
"Формировать мы будем по тематике и уровню мастерства художника. Не всякая работа должна попадать в картинную галерею, потому что это лицо, будущее Абхазии. Конечно, мы будем выбирать лучшие из лучших, а не потому что кто-то кому-то является родственником. Все это будет приобретаться на государственные деньги", – сказал он.
"Дом сам относится к историко-культурному наследию, архитекторы и конструкторы рассматривают различные варианты. Будем выбирать самые лучшие предложения и использовать их при восстановлении здания", – сказал он.