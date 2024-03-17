Пожар в Национальной картинной галерее - Sputnik Абхазия

Национальная картинная галерея: история, "гибель" и возрождение

Национальная картинная галерея Абхазии была открыта 17 марта 1964 года. Один из главных культурных объектов Абхазии пережил непростую историю.
В январе 2024 года о нем заговорили во всем мире. В хранилище Нацгалереи, в котором находились шедевры абхазских, российских и зарубежных художников, произошел пожар. Безвозвратно были утрачены тысячи картин.
Предыстория
В 1963 году Национальная картинная галерея Абхазии располагалась в небольшом помещении на улице Пушкина в Сухуме, но вскоре была перенесена в здание на Лакоба.
В годы Отечественной войны народа Абхазии картинный фонд удалось сохранить, и в 1999 году президент Владислав Ардзинба выделил под строительство Нацгалереи новое здание. Начались строительные работы, которые вскоре были приостановлены из-за нехватки финансирования.
Более 20 лет работы абхазских художников хранились на втором этаже арендованного помещения в здании Союза художников Абхазии. Картины лежали в темноте, тесноте и сырости. Комнаты были абсолютно непригодны для хранения, для произведений не хватало места, многие стояли на полу или лежали вповалку на полках.

"От сырости картины разбухают, краски начинают трескаться. К тому же, каждая отдельно взятая картина должна храниться в собственном футляре. А какие у нас футляры могут быть? Картины лежат друг на друге. Но, конечно, такие знаковые работы, как Чачба-Шервашидзе, Бубновой мы храним в специальных чемоданчиках. Между работами проложена специальная бумага. Это тот максимум, который можем себе позволить", – рассказывал в одном из интервью Sputnik директор учреждения Сурам Сакания.

Сурам Сакания - Sputnik Абхазия
Сурам Сакания
Проект здания Нацгалереи составляли еще в 2011 году. Его надеялись включить в Инвестпрограмму, но этого не произошло. В годы президентства Рауля Хаджимба был издан указ о ремонте здания на улице Пушкина, но вопрос снова не сдвинулся с места.
В 2021 году художники решили вновь напомнить о проблеме. Они расчистили недостроенное здание на улице Пушкина и организовали выставку. Такой "перфоманс" привлек внимание публики, но результатов не дал.
Национальная картинная галерея Республики Абхазия_ФЛ - Sputnik Абхазия
Национальная картинная галерея Республики Абхазия_ФЛ
© Sputnik / Леон Адлейба
Здание картинной галереи Абхазии - Sputnik Абхазия
Здание картинной галереи Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Национальная картинная галерея Республики Абхазия - Sputnik Абхазия
Национальная картинная галерея Республики Абхазия
© Sputnik / Леон Адлейба
Национальная картинная галерея Республики Абхазия - Sputnik Абхазия
Национальная картинная галерея Республики Абхазия
© Sputnik / Леон Адлейба
1.
Национальная картинная галерея Республики Абхазия_ФЛ
© Sputnik / Леон Адлейба
2.
Здание картинной галереи Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
3.
Национальная картинная галерея Республики Абхазия
© Sputnik / Леон Адлейба
4.
Национальная картинная галерея Республики Абхазия
© Sputnik / Леон Адлейба
Пожар
Новой вехой в истории Национальной картинной галереи стал пожар, вспыхнувший в ночь с 20 на 21 января. МЧС стало известно о возгорании примерно в 03:38, ликвидировать его удалось только к семи часам утра.
Несмотря на то, что огонь тушили 11 пожарных расчетов из Сухума, Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры, спасти удалось лишь чуть более 200 картин из более 4000. Спасенные работы нуждаются в реставрации.
Абхазия навсегда утратила шедевры Александра Чачба-Шервашидзе, большую часть работ Варвары Бубновой, Бориса Петрова, Владимира Контарева, Марины Эшба, Виталия Лакрба, Валерия Гамгия, Виталия Джения, Амирана Адлейба, Ольги Брендель и многих других художников, чьи картины собирались в фонде с 1963 года.
До пожара было оцифровано около 40% всех работ, но диски, на которых хранились копии, находились в сгоревшем здании и тоже бесследно утеряны. Часть оцифрованного материала напечатана в различных каталогах.
Здание Центрального выставочного зала - Sputnik Абхазия

По факту пожара следственное управление Генпрокуратуры Абхазии проводит процессуальную проверку – устанавливает причины возгорания, размер нанесенного ущерба, определяет лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности. Дело находится под личным контролем генпрокурора Абхазии Адгура Агрба.

Спасательная "операция"
25 января в Абхазию приехала группа российских реставраторов, чтобы оказать абхазским коллегам помощь в спасении сохраненных картин.
Специалисты провели инвентаризацию, осмотрели и сфотографировали картины, провели часть восстановительных работ. Эксперты отметили, что некоторые картины отреставрировать на месте не получится и придется перевезти их в Россию.
Заведующая отделом научной реставрации станковой масляной живописи ГОСНИИР, почетный реставратор Москвы Мария Чуракова подчеркнула, что практически все работы, уцелевшие в пожаре, подлежат восстановлению в той или иной степени, однако это потребует продолжительного периода времени и немалых финансовых затрат.
К февралю российские реставраторы завершили первый этап работ по спасению картин. Они смогли законсервировать 80% из них, чтобы краски и холсты дальше не портились. В Абхазии реставрация продолжается, в республике для работы над картинами есть три дипломированных специалиста. Кроме того, Россия передала в дар нацгалерее профессиональное реставрационное освещение.
Реставраторы, которые работали в Абхазии, должны будут прислать в республику отчеты, в которых отразят данные о состоянии картин. На основе этих документов будет приниматься решение о дальнейшей работе.
Российские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января. - Sputnik Абхазия
Российские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Российские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января. - Sputnik Абхазия
Российские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Российские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января. - Sputnik Абхазия
Российские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января.
© Sputnik / Томас Тхайцук
1.
Российские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января.
© Sputnik / Томас Тхайцук
2.
Российские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января.
© Sputnik / Томас Тхайцук
3.
Российские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Помощь оказало и Министерство культуры Южной Осетии. Оно перечислило Национальной картинной галерее 145 000 рублей. Деньги были зачислены на спецсчет Минкультуры Абхазии.
Более 100 тысяч рублей было собрано на благотворительном концерте в поддержку Нацгалереи. Концерт был организован Минкультом, все вырученные средства были направлены на приобретение картин для фонда. В тех же целях в Абхазском драмтеатре был показан спектакль "Семра".
А что дальше?
Комиссия по созданию нового фонда Национальной картинной галереи пока не создана. Ранее, по словам Сурама Сакания, она состояла из сотрудников учреждения – директора, реставратора, главного хранителя, искусствоведа. Они приобретали работы, о которых узнавали на выставках или которые видели в мастерских местных мастеров, за финансирование отвечало государство.
Сейчас состав комиссии будет определяться государством. По мнению Сакания, в первую очередь в нее должны будут войти абхазские художники, а тематика выбранных работ должна быть связана с Абхазией.

"Формировать мы будем по тематике и уровню мастерства художника. Не всякая работа должна попадать в картинную галерею, потому что это лицо, будущее Абхазии. Конечно, мы будем выбирать лучшие из лучших, а не потому что кто-то кому-то является родственником. Все это будет приобретаться на государственные деньги", – сказал он.

Сурам Сакания - Sputnik Абхазия
Сурам Сакания
По словам Сакания, мобильный оператор "Аквафон" выделил помещение, в котором Нацгалерея сможет хранить картины, если будет "резкое и серьезное поступление".
В феврале пресс-служба Министерства культуры Абхазии сообщила, что второй этаж здания Национальной картинной галереи на Пушкина восстановят в 2024 году. Специалисты оценили его состояние по поручению премьер-министра Александра Анкваб.
На первом этапе планируется подготовить два-три помещения. Для этого специалисты составят проектно-сметную документацию и проведут экспертизу.
В недавнем интервью радио Sputnik гендиректор Госкомпании "Апсныргылара" Руслан Тванба отметил, что при обсуждении вопроса восстановления здания картинной галереи возникли земельные споры, необходимо будет определить границы участка.

"Дом сам относится к историко-культурному наследию, архитекторы и конструкторы рассматривают различные варианты. Будем выбирать самые лучшие предложения и использовать их при восстановлении здания", – сказал он.

Руслан Тванба - Sputnik Абхазия
Руслан Тванба
О временных рамках восстановления здания Центрального выставочного зала, который пострадал в пожаре, говорить рано, отметил Тванба. По его словам, эскизный проект еще не составлен, решается вопрос, как здание будет восстанавливаться с учетом того, что все опоры сгорели.
11:08 17.03.2024
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