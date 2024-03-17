Национальная картинная галерея: история, "гибель" и возрождение

"От сырости картины разбухают, краски начинают трескаться. К тому же, каждая отдельно взятая картина должна храниться в собственном футляре. А какие у нас футляры могут быть? Картины лежат друг на друге. Но, конечно, такие знаковые работы, как Чачба-Шервашидзе, Бубновой мы храним в специальных чемоданчиках. Между работами проложена специальная бумага. Это тот максимум, который можем себе позволить", – рассказывал в одном из интервью Sputnik директор учреждения Сурам Сакания.