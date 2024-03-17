https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/trapsh-o-vyborakh-prezidenta-rossii-ochevidno-chto-raskachat-situatsiyu-iznutri-ne-poluchitsya--1050492213.html
Трапш о выборах президента России: очевидно, что раскачать ситуацию изнутри не получится
Трапш о выборах президента России: очевидно, что раскачать ситуацию изнутри не получится
Sputnik Абхазия
Политолог Николай Трапш в интервью радио Sputnik рассказал об особенностях выборов президента России в нынешних геополитических условиях. 17.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-17T16:47+0300
2024-03-17T16:47+0300
2024-03-17T16:47+0300
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Трпаш о выборах президента России
Sputnik Абхазия
Трпаш о выборах президента России
Любые президентские выборы дают старт определенному периоду жизни государства, и Россия здесь не исключение. То есть выбор, который будет сделан в течение последних трех дней, определит, каким вектором будет развиваться Россия в ближайшей перспектив. Это важнейшее событие шестилетнего цикла, отметил Трапш. Эти президентские выборы проходят в специфических условиях, не просто в условиях проведения СВО, а в масштабной, ведущейся на совершенно разных фронтах войны с коллективным Западом, и от результатов этого противостояния зависит будущее страны, убежден Николай Трапш."Зависит, прежде всего, от того, насколько, победивший на этих выборах кандидат, способен довести это противостояние до успешного для России результата", - отметил политолог. Он уверен, что оппонентам России стало очевидно, что раскачать изнутри ситуацию не получится. Изменилось настроение, настроение власти, настроение общества, пришло понимание того, что те, кто раскачивают ситуацию изнутри, действуют не в интересах народа, России, а действуют, в лучшем случае, в свои интересах, и в интересах тех, кто поддерживает их и опекает. Слушайте подкаст.
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подкасты, николай трапш, политологи, политика, россия, абхазия, выборы президента россии – 2024, аудио
подкасты, николай трапш, политологи, политика, россия, абхазия, выборы президента россии – 2024, аудио
Трапш о выборах президента России: очевидно, что раскачать ситуацию изнутри не получится
Политолог Николай Трапш в интервью радио Sputnik рассказал об особенностях выборов президента России в нынешних геополитических условиях.
Любые президентские выборы дают старт определенному периоду жизни государства, и Россия здесь не исключение. То есть выбор, который будет сделан в течение последних трех дней, определит, каким вектором будет развиваться Россия в ближайшей перспектив. Это важнейшее событие шестилетнего цикла, отметил Трапш.
"С учетом того, что Россия является важным стратегическим партнером Абхазии, важно иметь стабильную, предсказуемую повестку дальнейших взаимоотношений. Поэтому естественно, что абхазские избиратели, делая свой выбор в пользу того или иного кандидата, оценивают его не только с точки зрения геополитики, не только с точки зрения того, что они имеют на это право, располагая российским гражданством, но и с точки зрения того, как это повлияет на развитие их родины", - сказал Трапш.
Эти президентские выборы проходят в специфических условиях, не просто в условиях проведения СВО, а в масштабной, ведущейся на совершенно разных фронтах войны с коллективным Западом, и от результатов этого противостояния зависит будущее страны, убежден Николай Трапш.
"Зависит, прежде всего, от того, насколько, победивший на этих выборах кандидат, способен довести это противостояние до успешного для России результата", - отметил политолог.
Он уверен, что оппонентам России стало очевидно, что раскачать изнутри ситуацию не получится. Изменилось настроение, настроение власти, настроение общества, пришло понимание того, что те, кто раскачивают ситуацию изнутри, действуют не в интересах народа, России, а действуют, в лучшем случае, в свои интересах, и в интересах тех, кто поддерживает их и опекает.