https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/trapsh-o-vyborakh-prezidenta-rossii-ochevidno-chto-raskachat-situatsiyu-iznutri-ne-poluchitsya--1050492213.html

Трапш о выборах президента России: очевидно, что раскачать ситуацию изнутри не получится

Трапш о выборах президента России: очевидно, что раскачать ситуацию изнутри не получится

Sputnik Абхазия

Политолог Николай Трапш в интервью радио Sputnik рассказал об особенностях выборов президента России в нынешних геополитических условиях. 17.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-17T16:47+0300

2024-03-17T16:47+0300

2024-03-17T16:47+0300

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выборы президента россии – 2024

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Трпаш о выборах президента России Sputnik Абхазия Трпаш о выборах президента России

Любые президентские выборы дают старт определенному периоду жизни государства, и Россия здесь не исключение. То есть выбор, который будет сделан в течение последних трех дней, определит, каким вектором будет развиваться Россия в ближайшей перспектив. Это важнейшее событие шестилетнего цикла, отметил Трапш. Эти президентские выборы проходят в специфических условиях, не просто в условиях проведения СВО, а в масштабной, ведущейся на совершенно разных фронтах войны с коллективным Западом, и от результатов этого противостояния зависит будущее страны, убежден Николай Трапш."Зависит, прежде всего, от того, насколько, победивший на этих выборах кандидат, способен довести это противостояние до успешного для России результата", - отметил политолог. Он уверен, что оппонентам России стало очевидно, что раскачать изнутри ситуацию не получится. Изменилось настроение, настроение власти, настроение общества, пришло понимание того, что те, кто раскачивают ситуацию изнутри, действуют не в интересах народа, России, а действуют, в лучшем случае, в свои интересах, и в интересах тех, кто поддерживает их и опекает. Слушайте подкаст.

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