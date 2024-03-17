https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/vladimir-putin-poseschaet-shtab-v-gostinom-dvore-pryamaya-translyatsiya-1050500991.html

Владимир Путин посещает штаб в Гостином дворе. Трансляция завершена

Владимир Путин посещает штаб в Гостином дворе. Трансляция завершена

Sputnik Абхазия

Кандидат в президенты Владимир Путин посетит штаб в Гостином дворе, пообщается с сотрудниками и сопредседателями, проведет пресс-подход. 17.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-17T23:45+0300

2024-03-17T23:45+0300

2024-03-18T01:08+0300

выборы президента россии

владимир путин

россия

новости

выборы президента россии – 2024

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/11/1050499780_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ebe1d6cc806d4adaf4c26e161b17cb1.jpg

Кандидат в президенты Владимир Путин посетит штаб в Гостином дворе, пообщается с сотрудниками и сопредседателями, проведет пресс-подход.Выборы главы государства проходили с 15 по 17 марта. Голосование в российских регионах завершилось в 21:00 по московскому времени. По предварительным данным, явка составила более 73%.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

владимир путин, россия, новости, выборы президента россии – 2024, видео