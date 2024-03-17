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Владимир Путин посещает штаб в Гостином дворе. Трансляция завершена
Владимир Путин посещает штаб в Гостином дворе. Трансляция завершена
Sputnik Абхазия
Кандидат в президенты Владимир Путин посетит штаб в Гостином дворе, пообщается с сотрудниками и сопредседателями, проведет пресс-подход. 17.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-17T23:45+0300
2024-03-17T23:45+0300
2024-03-18T01:08+0300
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Кандидат в президенты Владимир Путин посетит штаб в Гостином дворе, пообщается с сотрудниками и сопредседателями, проведет пресс-подход.Выборы главы государства проходили с 15 по 17 марта. Голосование в российских регионах завершилось в 21:00 по московскому времени. По предварительным данным, явка составила более 73%.
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владимир путин, россия, новости, выборы президента россии – 2024, видео
владимир путин, россия, новости, выборы президента россии – 2024, видео
Владимир Путин посещает штаб в Гостином дворе. Трансляция завершена
23:45 17.03.2024 (обновлено: 01:08 18.03.2024)
Кандидат в президенты Владимир Путин посетит штаб в Гостином дворе, пообщается с сотрудниками и сопредседателями, проведет пресс-подход.
Выборы главы государства проходили с 15 по 17 марта. Голосование в российских регионах завершилось в 21:00 по московскому времени. По предварительным данным, явка составила более 73%.