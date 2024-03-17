https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/vybor-naroda-kak-v-abkhazii-golosovali-za-prezidenta-rossii-1050500870.html
Выбор народа: как в Абхазии голосовали за президента России
Выбор народа: как в Абхазии голосовали за президента России
Sputnik Абхазия
Основной и единственный день голосования был назначен в республике на воскресенье, 17 марта. 17.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-17T22:14+0300
2024-03-17T22:14+0300
2024-03-17T22:14+0300
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выборы президента россии – 2024
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Россияне, живущие в Абхазии, могли посетить один из 30 избирательных участков. Они открылись в 08:00 и закрылись в 20:00. Как проходили выборы в разных районах страны и какими чувствами руководствовались избиратели, смотрите в видео Sputnik.
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видео, мультимедиа, новости, выборы президента россии – 2024, видео
видео, мультимедиа, новости, выборы президента россии – 2024, видео
Выбор народа: как в Абхазии голосовали за президента России
Основной и единственный день голосования был назначен в республике на воскресенье, 17 марта.
Россияне, живущие в Абхазии, могли посетить один из 30 избирательных участков. Они открылись в 08:00 и закрылись в 20:00.
Как проходили выборы в разных районах страны и какими чувствами руководствовались избиратели, смотрите в видео Sputnik.