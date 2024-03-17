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Завершилось голосование на выборах президента России в Абхазии
Завершилось голосование на выборах президента России в Абхазии
Sputnik Абхазия
30 избирательных участков были открыты в районах республики с 08:00 до 20:00. 17.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-17T20:00+0300
2024-03-17T20:00+0300
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СУХУМ, 17 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Участки для голосования на выборах президента России закрылись по всей Абхазии. Члены участковых комиссий отмечали высокую активность жителей Абхазии, которые пришли отдать свои голоса. Руководство Абхазии воспользовалось возможностью проголосовать досрочно. 15 марта президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, глава Администрации президента Абессалом Кварчия и секретарь Совбеза Сергей Шамба проголосовали в посольстве России в Сухуме. Президентские выборы длились три дня, в российских регионах голосование началось 15 марта. В качестве наблюдателей в Москву направились делегации Парламента и ЦИК Абхазии.
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новости, абхазия, россия, выборы президента россии – 2024
новости, абхазия, россия, выборы президента россии – 2024
Завершилось голосование на выборах президента России в Абхазии
20:00 17.03.2024 (обновлено: 20:03 17.03.2024)
30 избирательных участков были открыты в районах республики с 08:00 до 20:00.
СУХУМ, 17 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Участки для голосования на выборах президента России закрылись по всей Абхазии.
Всего для удобства избирателей было организовано 30 участков, они работали с 8:00 до 20:00. Отдать голос за своего кандидата могли граждане России, достигшие 18 лет. Сделать это можно было как по действующего паспорту, так и по просроченному.
Члены участковых комиссий отмечали высокую активность жителей Абхазии, которые пришли отдать свои голоса.
Руководство Абхазии воспользовалось возможностью проголосовать досрочно. 15 марта президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, глава Администрации президента Абессалом Кварчия и секретарь Совбеза Сергей Шамба проголосовали в посольстве России в Сухуме.
Президентские выборы длились три дня, в российских регионах голосование началось 15 марта. В качестве наблюдателей в Москву направились делегации Парламента и ЦИК Абхазии.