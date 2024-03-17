https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/zavershilos-golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-rossii-v-abkhazii-1050497205.html

Завершилось голосование на выборах президента России в Абхазии

Завершилось голосование на выборах президента России в Абхазии

Sputnik Абхазия

30 избирательных участков были открыты в районах республики с 08:00 до 20:00. 17.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-17T20:00+0300

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выборы президента россии – 2024

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СУХУМ, 17 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Участки для голосования на выборах президента России закрылись по всей Абхазии. Члены участковых комиссий отмечали высокую активность жителей Абхазии, которые пришли отдать свои голоса. Руководство Абхазии воспользовалось возможностью проголосовать досрочно. 15 марта президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, глава Администрации президента Абессалом Кварчия и секретарь Совбеза Сергей Шамба проголосовали в посольстве России в Сухуме. Президентские выборы длились три дня, в российских регионах голосование началось 15 марта. В качестве наблюдателей в Москву направились делегации Парламента и ЦИК Абхазии.

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