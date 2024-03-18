Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России

"Ваша победа – это не только победа России, но и большей части мирового сообщества, что свидетельствует о международном признании Ваших усилий на пути к установлению нового справедливого миропорядка. Убежден, что под Вашим руководством Россия продолжит путь к достижению поставленных целей, в том числе – к победе в специальной военной операции", – говорится в поздравлении.