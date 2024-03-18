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Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России
Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России
Sputnik Абхазия
Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. 18.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-18T18:00+0300
2024-03-18T18:00+0300
2024-03-18T18:01+0300
выборы президента россии
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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России, сообщила пресс-служба президента республики. Бжания пожелал Путину и народу России благополучия, счастья, добра, мирного неба и процветания."Народ Абхазии практически единогласно поддержал Вашу кандидатуру, что подтверждает нерушимые связи дружбы и сотрудничества между нашими государствами, основанные на общих исторических, духовных и культурных ценностях", – сказал президент Абхазии.
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абхазия, аслан бжания, россия, владимир путин
абхазия, аслан бжания, россия, владимир путин
Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России
18:00 18.03.2024 (обновлено: 18:01 18.03.2024)
Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта.
СУХУМ, 18 мар – Sputnik.
Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России, сообщила
пресс-служба президента республики.
"Ваша победа – это не только победа России, но и большей части мирового сообщества, что свидетельствует о международном признании Ваших усилий на пути к установлению нового справедливого миропорядка. Убежден, что под Вашим руководством Россия продолжит путь к достижению поставленных целей, в том числе – к победе в специальной военной операции", – говорится в поздравлении.
Бжания пожелал Путину и народу России благополучия, счастья, добра, мирного неба и процветания.
"Народ Абхазии практически единогласно поддержал Вашу кандидатуру, что подтверждает нерушимые связи дружбы и сотрудничества между нашими государствами, основанные на общих исторических, духовных и культурных ценностях", – сказал президент Абхазии.