https://sputnik-abkhazia.ru/20240318/dvukhetazhnyy-dom-sgorel-v-sele-bediya-1050509633.html

Двухэтажный дом сгорел в селе Бедия

Двухэтажный дом сгорел в селе Бедия

Sputnik Абхазия

Пожар в доме в селе Бедия произошел утром 18 марта. 18.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-18T16:00+0300

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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Двухэтажный дом сгорел в селе Бедия, сообщил Sputnik начальник ПСЧ Ткуарчалского района Денис Квициния.По предварительной информации, обвисла воздушная линия "Ачгуара" и упала на линию, которая идет к домам жителей села. Это стало причиной пожара. ⠀Позже первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщил "Апсны.Иахьа", что власти республики помогут семье погорельцев.По его словам, причины происшествия выяснят профильные службы. Специалисты Управления капитального строительства обследуют дом, составляют проектно-сметную документацию. "По итогам формирования всех необходимых документов, а также актов от Энергонадзора мы будем принимать соответствующее решение", — сказал Нанба. Он подчеркнул, что информация о том, что на дом упал провод ВЛ "Ачгуара" и поэтому произошло возгорание, ложная.

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