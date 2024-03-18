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Двухэтажный дом сгорел в селе Бедия
Двухэтажный дом сгорел в селе Бедия
Sputnik Абхазия
Пожар в доме в селе Бедия произошел утром 18 марта. 18.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-18T16:00+0300
2024-03-18T16:00+0300
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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Двухэтажный дом сгорел в селе Бедия, сообщил Sputnik начальник ПСЧ Ткуарчалского района Денис Квициния.По предварительной информации, обвисла воздушная линия "Ачгуара" и упала на линию, которая идет к домам жителей села. Это стало причиной пожара. ⠀Позже первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщил "Апсны.Иахьа", что власти республики помогут семье погорельцев.По его словам, причины происшествия выяснят профильные службы. Специалисты Управления капитального строительства обследуют дом, составляют проектно-сметную документацию. "По итогам формирования всех необходимых документов, а также актов от Энергонадзора мы будем принимать соответствующее решение", — сказал Нанба. Он подчеркнул, что информация о том, что на дом упал провод ВЛ "Ачгуара" и поэтому произошло возгорание, ложная.
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абхазия, пожар, мчс абхазии
Двухэтажный дом сгорел в селе Бедия
16:00 18.03.2024 (обновлено: 19:28 18.03.2024)
Пожар в доме в селе Бедия произошел утром 18 марта.
СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Двухэтажный дом сгорел в селе Бедия, сообщил Sputnik начальник ПСЧ Ткуарчалского района Денис Квициния.
По предварительной информации, обвисла воздушная линия "Ачгуара" и упала на линию, которая идет к домам жителей села. Это стало причиной пожара. ⠀
"В 08:15 поступило сообщение о пожаре в доме, на место происшествия выехал дежурный караул. По прибытии, дом был уже охвачен огнем, и, к сожалению, спасти его не удалось", – подчеркнул Квициния.
Позже первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщил "Апсны.Иахьа", что власти республики помогут семье погорельцев.
По его словам, причины происшествия выяснят профильные службы. Специалисты Управления капитального строительства обследуют дом, составляют проектно-сметную документацию.
"По итогам формирования всех необходимых документов, а также актов от Энергонадзора мы будем принимать соответствующее решение", — сказал Нанба.
Он подчеркнул, что информация о том, что на дом упал провод ВЛ "Ачгуара" и поэтому произошло возгорание, ложная.