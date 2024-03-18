https://sputnik-abkhazia.ru/20240318/gaguliya-o-situatsii-s-elektroenergiey-v-abkhazii-nagruzki-vozrosli--1050504236.html

Гагулия о ситуации с электроэнергией в Абхазии: нагрузки возросли

Гагулия о ситуации с электроэнергией в Абхазии: нагрузки возросли

Sputnik Абхазия

О завершении перетока из России, и о том, как долго будет сохраняться график отключения электричества в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал... 18.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-18T13:37+0300

2024-03-18T13:37+0300

2024-03-18T13:37+0300

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Гагулия о ситуации с электроэнергией в Абхазии: нагрузки возросли Sputnik Абхазия Гагулия о ситуации с электроэнергией в Абхазии: нагрузки возросли

В последнее время нагрузки на электросети возросли, сказал пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия в эфире радио. Он также рассказал, что социальный переток электроэнергии из России закончился, однако, "Черноморэнерго" изыскало возможности купить очередной переток, который будет поступать в ночное время."График ограничений на подачу электричества населению сохраняется из-за недостаточного уровня воды в Джварском водохранилище. За последние дни приток воды вырос, но этого недостаточно", - подчеркнул он.Подробности в подкасте.

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