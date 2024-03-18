https://sputnik-abkhazia.ru/20240318/gaguliya-o-situatsii-s-elektroenergiey-v-abkhazii-nagruzki-vozrosli--1050504236.html
Гагулия о ситуации с электроэнергией в Абхазии: нагрузки возросли
Гагулия о ситуации с электроэнергией в Абхазии: нагрузки возросли
Sputnik Абхазия
О завершении перетока из России, и о том, как долго будет сохраняться график отключения электричества в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал... 18.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-18T13:37+0300
2024-03-18T13:37+0300
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Гагулия о ситуации с электроэнергией в Абхазии: нагрузки возросли
Sputnik Абхазия
Гагулия о ситуации с электроэнергией в Абхазии: нагрузки возросли
В последнее время нагрузки на электросети возросли, сказал пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия в эфире радио. Он также рассказал, что социальный переток электроэнергии из России закончился, однако, "Черноморэнерго" изыскало возможности купить очередной переток, который будет поступать в ночное время."График ограничений на подачу электричества населению сохраняется из-за недостаточного уровня воды в Джварском водохранилище. За последние дни приток воды вырос, но этого недостаточно", - подчеркнул он.Подробности в подкасте.
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подкасты энергетика, подкасты, аудио
Гагулия о ситуации с электроэнергией в Абхазии: нагрузки возросли
О завершении перетока из России, и о том, как долго будет сохраняться график отключения электричества в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия
В последнее время нагрузки на электросети возросли, сказал пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия в эфире радио. Он также рассказал, что социальный переток электроэнергии из России закончился, однако, "Черноморэнерго" изыскало возможности купить очередной переток, который будет поступать в ночное время.
"График ограничений на подачу электричества населению сохраняется из-за недостаточного уровня воды в Джварском водохранилище. За последние дни приток воды вырос, но этого недостаточно", - подчеркнул он.