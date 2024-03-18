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МИД Абхазии: НАТО способствует укреплению военного потенциала Грузии
МИД Абхазии: НАТО способствует укреплению военного потенциала Грузии
Sputnik Абхазия
Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Тбилиси 18 марта. 18.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-18T19:18+0300
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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Замминистра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба прокомментировал заявления Генсека НАТО Йенса Столтенберга об укреплении военного потенциала Тбилиси при поддержке стран НАТО и "территориальной целостности Грузии". Кроме того, по словам Тужба, слова Столтенберга подтверждают, что именно США, ЕС и НАТО являются субъектами агрессивной изоляции Абхазии. Министерство, несмотря на международное давление, продолжит эффективную работу по расширению международных контактов республики.
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абхазия, мид абхазии, нато
МИД Абхазии: НАТО способствует укреплению военного потенциала Грузии
19:18 18.03.2024 (обновлено: 19:38 18.03.2024)
Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Тбилиси 18 марта.
СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Замминистра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба прокомментировал заявления Генсека НАТО Йенса Столтенберга об укреплении военного потенциала Тбилиси при поддержке стран НАТО и "территориальной целостности Грузии".
"На протяжении многих лет при поддержке стран НАТО формируется военный потенциал Грузии. На наших глазах происходит активная фаза милитаризации страны, в которой достаточно сильны реваншистские настроения", — сказал Тужба.
Кроме того, по словам Тужба, слова Столтенберга подтверждают, что именно США, ЕС и НАТО являются субъектами агрессивной изоляции Абхазии. Министерство, несмотря на международное давление, продолжит эффективную работу по расширению международных контактов республики.