https://sputnik-abkhazia.ru/20240318/mid-abkhazii-nato-sposobstvuet-ukrepleniyu-voennogo-potentsiala-gruzii-1050509482.html

МИД Абхазии: НАТО способствует укреплению военного потенциала Грузии

МИД Абхазии: НАТО способствует укреплению военного потенциала Грузии

Sputnik Абхазия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Тбилиси 18 марта. 18.03.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Замминистра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба прокомментировал заявления Генсека НАТО Йенса Столтенберга об укреплении военного потенциала Тбилиси при поддержке стран НАТО и "территориальной целостности Грузии". Кроме того, по словам Тужба, слова Столтенберга подтверждают, что именно США, ЕС и НАТО являются субъектами агрессивной изоляции Абхазии. Министерство, несмотря на международное давление, продолжит эффективную работу по расширению международных контактов республики.

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