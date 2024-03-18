https://sputnik-abkhazia.ru/20240318/miroshnik-zapad-pytalsya-zapugat-rossiyan-za-rubezhom-no-poluchil-schelchok-po-nosu-1050507434.html

Мирошник: Запад пытался запугать россиян за рубежом, но получил щелчок по носу

Мирошник: Запад пытался запугать россиян за рубежом, но получил щелчок по носу

Sputnik Абхазия

Активность на президентских выборах россиян, находящихся за рубежом, в эфире радио Sputnik прокомментировал посол по особым поручениям по преступлениям... 18.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-18T18:03+0300

2024-03-18T18:03+0300

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Мирошник: Запад пытался запугать россиян за рубежом, но получил щелчок по носу Sputnik Абхазия Мирошник: Запад пытался запугать россиян за рубежом, но получил щелчок по носу

Сотни тысяч россиян проголосовали за рубежом на выборах президента РФ, не позволив запугать себя, очереди к избирательным участками говорили сами за себя, отметил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник."Я с удовольствием наблюдал за информацией МИД, которая делала прозрачным голосование за рубежом. Когда одна за другой появлялись фотографии, кусочки видео, на которых – очереди, очереди, очереди <…> из людей, которые стоят, улыбаются, ждут, двигаются (на избирательные участки, – ред.). Знаете, это такой троллинг западников получился! Из нашей нормальной, добросовестной деятельности получился просто жесточайший троллинг Запада", – сказал Родион Мирошник в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.Активность, проявленная на выборах за рубежом, стала щелчком по носу Западу, продолжил посол."Запад говорил: "Всё! Русские в изоляции, мы не допустим их к голосованию, мы запугали всю диаспору". Но сотни тысяч человек пришли и проголосовали. Они посчитали: "Нет, ребята. Мы граждане своей страны и должны воспользоваться своим конституционным правом, и мы не позволим не дать нам этого сделать". Это такой щелчок по носу и очень яркий маркер, что идет активизация и наших сограждан за рубежом, наших диаспор, наших людей, которых там просто вынуждали отказаться от своего гражданства, культуры, родства", – подчеркнул Мирошник.Слушайте подкаст.

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