https://sputnik-abkhazia.ru/20240318/miroshnik-zapad-pytalsya-zapugat-rossiyan-za-rubezhom-no-poluchil-schelchok-po-nosu-1050507434.html
Мирошник: Запад пытался запугать россиян за рубежом, но получил щелчок по носу
Мирошник: Запад пытался запугать россиян за рубежом, но получил щелчок по носу
Sputnik Абхазия
Активность на президентских выборах россиян, находящихся за рубежом, в эфире радио Sputnik прокомментировал посол по особым поручениям по преступлениям... 18.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-18T18:03+0300
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Мирошник: Запад пытался запугать россиян за рубежом, но получил щелчок по носу
Sputnik Абхазия
Мирошник: Запад пытался запугать россиян за рубежом, но получил щелчок по носу
Сотни тысяч россиян проголосовали за рубежом на выборах президента РФ, не позволив запугать себя, очереди к избирательным участками говорили сами за себя, отметил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник."Я с удовольствием наблюдал за информацией МИД, которая делала прозрачным голосование за рубежом. Когда одна за другой появлялись фотографии, кусочки видео, на которых – очереди, очереди, очереди <…> из людей, которые стоят, улыбаются, ждут, двигаются (на избирательные участки, – ред.). Знаете, это такой троллинг западников получился! Из нашей нормальной, добросовестной деятельности получился просто жесточайший троллинг Запада", – сказал Родион Мирошник в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.Активность, проявленная на выборах за рубежом, стала щелчком по носу Западу, продолжил посол."Запад говорил: "Всё! Русские в изоляции, мы не допустим их к голосованию, мы запугали всю диаспору". Но сотни тысяч человек пришли и проголосовали. Они посчитали: "Нет, ребята. Мы граждане своей страны и должны воспользоваться своим конституционным правом, и мы не позволим не дать нам этого сделать". Это такой щелчок по носу и очень яркий маркер, что идет активизация и наших сограждан за рубежом, наших диаспор, наших людей, которых там просто вынуждали отказаться от своего гражданства, культуры, родства", – подчеркнул Мирошник.Слушайте подкаст.
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выборы президента россии – 2024, подкасты, аудио
выборы президента россии – 2024, подкасты, аудио
Мирошник: Запад пытался запугать россиян за рубежом, но получил щелчок по носу
Активность на президентских выборах россиян, находящихся за рубежом, в эфире радио Sputnik прокомментировал посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник.
Сотни тысяч россиян проголосовали за рубежом на выборах президента РФ, не позволив запугать себя, очереди к избирательным участками говорили сами за себя, отметил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник.
"Я с удовольствием наблюдал за информацией МИД, которая делала прозрачным голосование за рубежом. Когда одна за другой появлялись фотографии, кусочки видео, на которых – очереди, очереди, очереди <…> из людей, которые стоят, улыбаются, ждут, двигаются (на избирательные участки, – ред.). Знаете, это такой троллинг западников получился! Из нашей нормальной, добросовестной деятельности получился просто жесточайший троллинг Запада", – сказал Родион Мирошник в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.
Активность, проявленная на выборах за рубежом, стала щелчком по носу Западу, продолжил посол.
"Запад говорил: "Всё! Русские в изоляции, мы не допустим их к голосованию, мы запугали всю диаспору". Но сотни тысяч человек пришли и проголосовали. Они посчитали: "Нет, ребята. Мы граждане своей страны и должны воспользоваться своим конституционным правом, и мы не позволим не дать нам этого сделать". Это такой щелчок по носу и очень яркий маркер, что идет активизация и наших сограждан за рубежом, наших диаспор, наших людей, которых там просто вынуждали отказаться от своего гражданства, культуры, родства", – подчеркнул Мирошник.