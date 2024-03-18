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Республиканская дотация в бюджет Сухумского района может сократиться
Республиканская дотация в бюджет Сухумского района может сократиться
Sputnik Абхазия
Заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам прошло 18 марта под председательством депутата Беслана Халваш. 18.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-18T20:15+0300
2024-03-18T20:15+0300
2024-03-18T20:15+0300
в абхазии
парламент абхазии
экономика
бюджет
сухумский район
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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Республиканская дотация в бюджет Сухумского района может сократиться на 37 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Парламента со ссылкой на заседание профильного комитета.Деньги планируют направить в раздел "строительство" республиканского бюджета на ремонтно-восстановительные работы в Сухумском районе. Соответствующие изменения депутаты планируют внести в первом чтении в закон "О республиканском бюджете на 2024 год" на ближайшем заседании сессии. Согласно поправкам, будет увеличен дефицит бюджета на 100 миллионов рублей также для направления этих средств в раздел "строительство".
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парламент абхазии, экономика, бюджет, сухумский район
парламент абхазии, экономика, бюджет, сухумский район
Республиканская дотация в бюджет Сухумского района может сократиться
Заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам прошло 18 марта под председательством депутата Беслана Халваш.
СУХУМ, 18 мар – Sputnik.
Республиканская дотация в бюджет Сухумского района может сократиться на 37 миллионов рублей, сообщила
пресс-служба Парламента со ссылкой на заседание профильного комитета.
Деньги планируют направить в раздел "строительство" республиканского бюджета на ремонтно-восстановительные работы в Сухумском районе. Соответствующие изменения депутаты планируют внести в первом чтении в закон "О республиканском бюджете на 2024 год" на ближайшем заседании сессии.
Согласно поправкам, будет увеличен дефицит бюджета на 100 миллионов рублей также для направления этих средств в раздел "строительство".