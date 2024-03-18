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Республиканская дотация в бюджет Сухумского района может сократиться

Республиканская дотация в бюджет Сухумского района может сократиться

Sputnik Абхазия

Заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам прошло 18 марта под председательством депутата Беслана Халваш. 18.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-18T20:15+0300

2024-03-18T20:15+0300

2024-03-18T20:15+0300

в абхазии

парламент абхазии

экономика

бюджет

сухумский район

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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Республиканская дотация в бюджет Сухумского района может сократиться на 37 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Парламента со ссылкой на заседание профильного комитета.Деньги планируют направить в раздел "строительство" республиканского бюджета на ремонтно-восстановительные работы в Сухумском районе. Соответствующие изменения депутаты планируют внести в первом чтении в закон "О республиканском бюджете на 2024 год" на ближайшем заседании сессии. Согласно поправкам, будет увеличен дефицит бюджета на 100 миллионов рублей также для направления этих средств в раздел "строительство".

сухумский район

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парламент абхазии, экономика, бюджет, сухумский район