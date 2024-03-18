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Такие обстоятельства: политолог о предварительных итогах выборов в России

Такие обстоятельства: политолог о предварительных итогах выборов в России

Sputnik Абхазия

Предварительные итоги президентских выборов в России, то, каким видится будущее РФ и ее роль в мире, а также отношения с Абхазией в эфире радио Sputnik... 18.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-18T15:20+0300

2024-03-18T15:20+0300

2024-03-18T15:56+0300

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Такие обстоятельства: политолог о предварительных итогах выборов в России Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: политолог о предварительных итогах выборов в России

Владимир Путин набирает более 87% голосов на выборах президента России. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99,76% протоколов. У Николая Харитонова 4,30% голосов, Владислав Даванков получил 3,84%, Леонид Слуцкий - 3,21%. Общая явка, по данным ЦИК, составила 77,44%.Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что официальные итоги голосования комиссия подведет в четверг.Колоссальный отрыв Владимира Путина на выборах от других кандидатов в президенты и высокая явка избирателей связаны в первую очередь с международной обстановкой и тем давлением, которое оказывается на Россию сегодня, отметил политолог Беслан Камкия в эфире радио Sputnik Абхазия."Идет такое массовое осознание собственного достоинства, чувства патриотизма, поддержки государства в той обстановке, в которой Россия оказывается под угрозой, как носитель своего цивилизационного, культурного кода…Осознание именно роли и места России больше актуализируется в связи с угрозами, естественно", – сказал Камкия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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