https://sputnik-abkhazia.ru/20240318/takie-obstoyatelstva-politolog-o-predvaritelnykh-itogakh-vyborov-v-rossii-1050504473.html
Такие обстоятельства: политолог о предварительных итогах выборов в России
Такие обстоятельства: политолог о предварительных итогах выборов в России
Sputnik Абхазия
Предварительные итоги президентских выборов в России, то, каким видится будущее РФ и ее роль в мире, а также отношения с Абхазией в эфире радио Sputnik... 18.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-18T15:20+0300
2024-03-18T15:20+0300
2024-03-18T15:56+0300
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Такие обстоятельства: политолог о предварительных итогах выборов в России
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: политолог о предварительных итогах выборов в России
Владимир Путин набирает более 87% голосов на выборах президента России. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99,76% протоколов. У Николая Харитонова 4,30% голосов, Владислав Даванков получил 3,84%, Леонид Слуцкий - 3,21%. Общая явка, по данным ЦИК, составила 77,44%.Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что официальные итоги голосования комиссия подведет в четверг.Колоссальный отрыв Владимира Путина на выборах от других кандидатов в президенты и высокая явка избирателей связаны в первую очередь с международной обстановкой и тем давлением, которое оказывается на Россию сегодня, отметил политолог Беслан Камкия в эфире радио Sputnik Абхазия."Идет такое массовое осознание собственного достоинства, чувства патриотизма, поддержки государства в той обстановке, в которой Россия оказывается под угрозой, как носитель своего цивилизационного, культурного кода…Осознание именно роли и места России больше актуализируется в связи с угрозами, естественно", – сказал Камкия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, выборы, выборы президента россии – 2024, итоги, международные отношения, политика, в мире, подкасты, аудио
россия, выборы, выборы президента россии – 2024, итоги, международные отношения, политика, в мире, подкасты, аудио
Такие обстоятельства: политолог о предварительных итогах выборов в России
15:20 18.03.2024 (обновлено: 15:56 18.03.2024)
Предварительные итоги президентских выборов в России, то, каким видится будущее РФ и ее роль в мире, а также отношения с Абхазией в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Беслан Камкия.
Владимир Путин набирает более 87% голосов на выборах президента России. Об этом свидетельствуют данные ЦИК
после обработки 99,76% протоколов. У Николая Харитонова
4,30% голосов, Владислав Даванков
получил 3,84%, Леонид Слуцкий
- 3,21%. Общая явка, по данным ЦИК, составила 77,44%.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что официальные итоги голосования комиссия подведет в четверг.
Колоссальный отрыв Владимира Путина на выборах от других кандидатов в президенты и высокая явка избирателей связаны в первую очередь с международной обстановкой и тем давлением, которое оказывается на Россию сегодня, отметил политолог Беслан Камкия в эфире радио Sputnik Абхазия
.
"Идет такое массовое осознание собственного достоинства, чувства патриотизма, поддержки государства в той обстановке, в которой Россия оказывается под угрозой, как носитель своего цивилизационного, культурного кода…Осознание именно роли и места России больше актуализируется в связи с угрозами, естественно", – сказал Камкия.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.