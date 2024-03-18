https://sputnik-abkhazia.ru/20240318/vladimir-putin-lidiruet-na-vyborakh-prezidenta-rossii-posle-obrabotki-9965-protokolov-1050503130.html
Владимир Путин лидирует на выборах президента России после обработки 99,65% протоколов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России после обработки 99,65% протоколов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов после обработки 99,65% протоколов. 18.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-18T12:08+0300
2024-03-18T12:08+0300
2024-03-18T13:43+0300
выборы президента россии
выборы президента россии – 2024
владимир путин
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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов после обработки 99,65% протоколов. По информации Центризбиркома, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков — 3,82% голосов, Леонид Слуцкий — 3,20%.Также около 90% бюллетеней обработано на выборах президента России за рубежом, лидирует Владимир Путин, сообщила Мария Захарова.
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выборы президента россии – 2024, владимир путин
выборы президента россии – 2024, владимир путин
Владимир Путин лидирует на выборах президента России после обработки 99,65% протоколов
12:08 18.03.2024 (обновлено: 13:43 18.03.2024)
СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов после обработки 99,65% протоколов.
По информации Центризбиркома, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков — 3,82% голосов, Леонид Слуцкий — 3,20%.
Также около 90% бюллетеней обработано на выборах президента России за рубежом, лидирует Владимир Путин, сообщила Мария Захарова.
"На сегодняшний день на момент 8 часов 30 минут по московскому времени, по предварительным данным, приняли участие в выборах 372 тысячи 779 человек, но это не окончательные данные", – заявила официальный представитель МИД РФ.