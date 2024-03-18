Владимир Путин лидирует на выборах президента России после обработки 99,65% протоколов

Выборы президента России

Голосование на выборах президента России пройдет 15,16, 17 марта. На выборы идут четыре кандидата – Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Даванков от партии "Новые люди" и самовыдвиженец Владимир Путин. 17 марта на территории Абхазии также откроются участки для голосования.